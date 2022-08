Aasa sõnul oleks võimalik elektri universaalteenuse hinda allapoole tuua

"Esmase pealevaatamisega ma ütleks, et ta kirjeldab seda koalitsioonikokkulepet universaalteenusest, et on teenus, mida pakub suurt turuosa omav ettevõte, kellel on 58,5 protsenti turust ja mis inimestele ja korteriühistustele annab meelerahu, et on hinnalagi või see hinnapiir ees, mis on piiratud tootja kuludega ja kõikide mõistlike kasumitega. Nii et üldjoontes mulle tundub, et see läheb selles suunas, et vastata sellele energia tohutule hinnakõikumisele, aga detailid parlamendis võetakse kõik lahti," rääkis Kristen Michal.

Taavi Aas näeb universaalteenuse idee taga Isamaad. "Selle eelnõu kiire valmimine näitab ju tegelikult seda, et tegemist on ikkagi Isamaa poolt ja Helir-Valdor Seederi poolt juhitava valitsusega. Kui meie olime valitsuses, siis ei olnud Reformierakond küll kuidagi seda meelt, et midagi sellist võiks ette võtta," kommenteeris Taavi Aas.

Tema hinnangul oleks aga võimalikuniversaalteenuse hinda võimalik allapoole tuua.

"Nüüd, nii palju kui ma olen lugenud selle kohta, siis kindlasti küsimusi tekitab see, kas kuidagi mõeldakse ka ettevõtete peale. Ehk täna ma olen aru saanud, et see universaalteenuse hind kehtib ainult kodutarbijatele, aga kindlasti on vaja toetada ka ettevõtjaid. Ja kolmandaks ma saan loomulikult aru, et hetkel veel on lahti, kuidas kujuneb see universaalteenuse hind, aga kui selle hinna kujunemisel võetakse aluseks ainult Eesti Energia põlevkivijaamad, siis ma arvan, et seda hinda saaks ka allapoole. Eesti Energial on ka sellised energiatootmise võimalused, kus ei ole CO2 hinnakomponenti ja mis kindlasti seda keskmist Eesti Energia poolt võimalikku pakutavat hinda alla tooksid," lisas Aas.