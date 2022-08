Allikad: FBI otsis Trumpi kodust salastatud dokumente

Asjaga kursis allikate teatel korraldasid USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurijad esmaspäeval endise presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago kodus haarangu, mille käigus otsiti salastatud dokumente. Justiitsministeerium kahtlustab, et Trump hoidis dokumente oma kodus ebaseaduslikult.

Allikate teatel hakkas justiitsministeerium viimastel nädalatel Trumpi advokaatidega peetud arutelude tõttu muret tundma, et Mar-a-Lagos hoitakse ebaseaduslikult salastatud materjale.

Allikate teatel võtsid uurijad kaasa 12 kasti täis dokumente. Selle aasta jaanuaris tagastas Trump juba 15 kasti koguses dokumente, vahendas New York Post.

Uurijad käisid juba juuni alguses Mar-a-Lagos, et kohtuda Trumpi advokaatidega. Telekanali CNN allikate teatel kohtus Trump uurijatega ja juhatas siis nad keldriruumi, kus hoiti dokumente.

FBI taotles esmaspäevase haarangu jaoks läbiotsimismäärust pärast seda, kui uurijad arvasid, et Trumpi poolelt ei tehta enam piisavalt koostööd. Allikate teatel kiitis läbiotsimismääruse heaks Florida föderaalkohtunik Bruce Reinhart.

Allikate teatel viitab FBI läbiotsimismäärus sellele, et Trumpi ümber toimuv uurimine on kriminaaluurimine, millel võivad olla endisele presidendile kaugeleulatuvad poliitilised ja juriidilised tagajärjed, vahendas The Guardian.

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel hõlmasid mõned jaanuaris tagastatud dokumendid Põhja-Korea diktaatori Kim Jong Uni kirja. Samuti oli seal veel endise presidendi Barack Obama kiri, mille ta kirjutas oma järeltulijale.

Ajalehe Washington Post allika teatel oli kastidest leitud esemete loend umbes 100 lehekülge pikk ja see hõlmas salvrätikut ja sünnipäeva toidumenüüd.