ERR USA-s: FBI viis Trumpi kodust üle 20 kastitäie konfiskeeritud materjali

Avalikustatud läbiotsimisorderi järgi pidid Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurijad Mar-a-Lagost kaasa võtma kõik salastatud või rahvusliku julgeolekuga seotud dokumendid ja andmekandjad. Samuti otsisid nad tõendeid ametlike paberite muutmise, hävitamise või varjamise kohta.

Uurijad leidsid kuurordist 11 komplekti dokumente, millest osa oli ülisalajase märkega. Kokku viidi ära üle 20 kasti.

"FBI uurijad leidsid ka muid dokumente, kui nad olid Mar-a-Lagos. Sealhulgas informatsiooni Prantsusmaa presidendi kohta ja armuandmisdokumentide koopiaid," ütles Associated Pressi toimetaja Michael Balsamo.

"Ei ole mingisugust põhjust, et endise presidendi või ametniku käes peaks olema salastatud informatsiooni. Me mõistame kohut nende inimeste üle – nagu oleme teinud varem –, kes võtavad salastatud materjali endaga kaasa," ütles George Washingtoni ülikooli õigusprofessor Stephen Saltzburg.

Donald Trump ütles, et ta pole midagi valesti teinud ja tema väitel oli leitud dokumentide salastatus tühistatud. Vabariiklased on seadnud kahtluse alla läbiotsimisorderi taotlemise. Eelkõige soovivad nad teada, kas loa andnud kohtunikule öeldi, et FBI töötajad käisid Mar-a-Lagos ka varem.

Trumpi liitlased on väitnud, et endine president tegi toona uurijatega täielikku koostööd.

"Tegelik lugu on see, kui avalikustatakse kohtule esitatud taotlus, mida praegu pole plaanitud. See on salastatud," ütles esindajatekoja vabariiklasest liige Brian Fitzpatrick.

Justiitsministeerium algatas uurimise rahvusarhiivi palvel, sest seaduse järgi hoiustavad nemad ametist lahkunud administratsiooni dokumente. Uurimisega üritatakse välja selgitada, kas rikutud on spionaaži seadust, takistatud õigusemõistmist või käideldud kriminaalselt valitsusdokumente.