Liit palub Vene tudengitele võimalust alustatud õpingud Eestis lõpule viia

Üliõpilaskondade liit tõi valitsusele saadetud pöördumises välja, et nende varasemad otsused on juba raskendanud pikaajaliste viisade väljastamist Vene ja Valgevene kodanikele ning lisaks ei võta ka Eesti kõrgkoolid enam nendest riikidest uusi tudengeid vastu. Seega puudutab kõnealune määrus eelkõige neid üliõpilasi, kes juba praegu Eestis õpivad.

"Kuivõrd muudetud määruse alusel ei väljastata alates 30. juulist kahe riigi

kodanikele viisat õppimise eesmärgil, siis tähendab taoline jäik lähenemine

seda, et nii mõnelgi tudengil jääb Eestis juba alustatud kõrghariduse

omandamine pooleli," teatas liidu nimel selle juht Marcus Ehasoo.

Veel eelmisel õppeaastal võeti Eesti kõrgkoolidesse vastu kahe riigi kodanikke ja ainuüksi Tartu Ülikoolis on Vene kodakondsusega tudengeid 218.

"Eesti Üliõpilaskondade Liidule jääb arusaamatuks, millist positiivset mõju

omab juba kõrgharidust omandavate tudengite väljasaatmine riigist.

Tõenäoline on, et antud sanktsioon ei mõjuta eriliselt Venemaa Föderatsiooni

ja Valgevene Vabariigi käekäiku, küll aga väga oluliselt konkreetsete

tudengite omi," sõnas Ehasoo pöördumises.

Ta lisas, et liit on agressiooni vältel olnud ühenduses nii Eestis õppivate Vene ja Valgevene kodanikega kui ka Valgevene üliõpilaskondade liiduga ning nende kohtumiste põhjal on nad järeldanud, et need tudengid on vastu Ukrainas toimuvale sõjale ja ka oma kodumaa režiimile.

"Kuigi on selge, et ka vastavates seltskondades leidub erandeid, siis tuleb oluliseks pidada, et just noored on olnud mõlemas riigis need, kes on üritanud esile kutsuda võimul püsivate režiimide kukutamist ja pööret demokraatlikemate riikide suunas," lausus Ehasoo. "Seega võiksime näha Venemaa ja Valgevene tudengite Eestis õppimist kui võimalust panustada veelgi enam sellesse, et noored saaksid kogeda seda erinevust, mis eristab demokraatlikku ja autoritaarset riigivõimu."

Samuti ei mõista tudengid Ehasoo sõnul, miks eelistatakse sanktsioneerida esmajärgus neid, kes on juba mingil määral end Eesti riigiga sidunud ja kelle käitumist on seetõttu võimalik ka rohkem ennustada, samas kui Eesti-Vene piiril liigub tihedalt inimesi, kelle reaalsed kavatsused võivad olla riigivastased.

"Eeltoodut arvesse võttes palume Vabariigi Valitsusel kaaluda võimalust viia

määrusesse sisse erandid, mis puudutavad juba Eestis õppivaid tudengeid

olenemata kõrghariduse omandamise tasemest ja koormusest," palub üliõpilaskondade liit.

Õiguskantsler kritiseeris määruse ebaselgust

Üks Vene kodanikust tudeng, kes on mitu aastat Tartu ülikoolis õppinud ja kes muretseb oma elamisloa pikendamata jätmise pärast, pöördus abi saamiseks õiguskantsleri poole.

Õiguskantsleri büroo küsis seoses selle ja ka teiste meedias sarnast muret väljendanud Vene kodanikest tudengite arvamusega teisipäeval siseministeeriumilt, kas kõnealune määrus kehtib ainult nende Vene kodanike suhtes, kes soovivad asuda Eestisse õppima ja selleks esimest korda elamisluba või viisat taotlevad, või ka nende suhtes, kes siin juba õpivad ja kelle viisat on tarvis pikendada.

"Määruse seletuskirjas ei ole selgesõnaliselt käsitletud seda küsimust, kas see kohaldub vaid nende inimeste suhtes, kes alles soovivad asuda Eestisse õppima ning taotlevad esmakordselt elamisluba või viisat õppimiseks," toob õiguskantsleri büroo oma kirjas siseministeeriumile välja.

Õiguskantsler soovib selgitust, kuidas määrust kohaldatakse ning lisaks tahab teada, kas ministeerium on andnud politsei- ja piirivalveametile määruse rakendamise osas suuniseid ja millised need on olnud.