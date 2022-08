Vene tudengid Eestis: me ei saa Venemaale tagasi minna, sest toetame Ukrainat

Valitsus otsustas anda Eestis õppivatele Vene tudengitele aasta aega pikendust, et nad oma nominaalajast väljuvad õpingud lõpetada saaks. "Ringvaates" rääkisid sellel teemal Tartu ülikooli Narva kolledžis õppivad Alina Abramova, Olga Mirina ja Petr Zaytsev.

Abramova ütles, et aasta võrra viisapikendust on neile abiks, aga edasi õppida siiski ei saaks.

Tudengid rääkisid "Ringvaates", et nad ei soovi tegelikult ka aasta pärast Venemaale naasta. Mirina ütles, et see oleks keeruline, sest Venemaa on paljude aastate jooksul võtnud vastu seadusi, mis rikuvad inimeste õigusi.

"Ja praegu käib see ebainimlik sõda Ukrainas. Muidugi me tagasi minna ei saa, sest me kõik avalikult toetame Ukrainat, annetame raha Ukraina armeele ja aitame põgenikke, töötasime vabatahtlikuna põgenikekeskuses," rääkis Mirina.

Abramova ja Zaytsevi sõnul saadetaks nad Venemaale naastes tõenäoliselt vanglasse või armeesse.

Abramova ütles, et kõik tema tuttavad püüavad leida võimalusi, et jääda Eestisse või minna kuskile mujale, aga mitte tagasi Venemaale.

"Me tahame lisada ka, et Venemaa ei ole enam meie kodu. Pärast meie kolimist siia, Eestisse me võtsime kõik meie asjad kaasa ja hakkasime õppima ja ka töötama siin ja mõned inimesed isegi abiellusid ja lõid pere Eestis. Ehk Eesti on meie kodu praegu," lisas ta.

Abramova sõnas, et teoreetiliselt on Eestisse jääda soovivatel Vene tudengeil võimalus taotleda rahvusvahelist kaitset, kuid seda ei saa kuigi lihtsalt.

"Teoreetiline võimalus on, aga praktika näitab, et teoreetilise ohu pärast seda ei anta, kuna inimene veel Venemaal ei käinud, ainult väljendas oma arvamust avalikult või toetas Ukraina armeed. Võimalus on, aga pigem ei anta," tõdes ta.