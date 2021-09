USA kindrali arvates ootab Afganistani ees kodusõda

Kindrali sõnul tingib kodusõja Talibani võimetus kogu riiki oma kontrolli all hoida. Juba praegu osutatakse Talibanile tõsist vastupanu Panjshiri orus, mida äärmusorganisatsioonil ei ole korduvaist katseist hoolimata õnnestunud oma valdusse saada.

Milley sõnul toob Afganistani kodusõda aga kaasa ka äärmusislamistlike terroriorganisatsioonide tugevnemise.

"Minu sõjaline hinnang on, et olukord Afganistanis areneb tõenäoliselt kodusõjaks. Ma ei tea, kas Talibanil õnnestub jõud ühendada ja riik oma valitsuse alla saada. Võib-olla tõesti, võib-olla mitte. Minu arust on seal igatahes väga suur võimalus ulatuslikuks kodusõjaks ja see võib tegelikult viia Al Qaeda taastumiseni, või ISIS-e või trobikonna muude terrorirühmituste kasvuni," lausus Milley.