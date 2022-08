Tšehhi toetab samuti Vene kodanike viisakeeldu Euroopa Liitu

Tšehhist sai neljas Euroopa Liidu liikmesriik, kes toetab Vene kodanikele viisakeeldu Euroopa Liidus. Varasemalt on avalikult viisakeeldu toetanud Eesti, Soome ja Läti, vahendab Politico . Saksamaa kantsler neljapäeval viisakeeldu ei toetanud. Tšehhi on alates juulist Euroopa Liidu eesistujariik ning koordineerib seega Euroopa Liidu ühise seisukoha kujundamist.

Tšehhi välisministri Jan Lipavsky sõnul on turismiviisade väljastamise keeld Vene kodanikele üks sanktsioonidest.

"Tšehhi valitsus on veendunud, et viisakeeld tavalistele Vene kodanikele annab selge ja otsekohese signaali Vene ühiskonnale... et sõjalise agressiooni poliitikal on tagajärjed."

Lipavsky sõnul aitaks viisakeeld vähendada ka Vene salateenistuste mõju Euroopa Liidus.

Varem on Vene kodanikele erinevate viisakategooriate andmisest loobunud Tšehhi vabariik, Leedu, Eesti, Läti ja Poola.

Eesti teatas neljapäeval, et keelustab lisaks Eestis väljastatud viisadega Vene kodanike riiki sisenemise. Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles, et erandite puhul lubatakse Eestisse Vene saatkonna töötajad ja nende pere liikmed, isikud, kes on vahetult seotud kauba ja reisijate veoga, isikud, kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud või kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel või kes külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalist elamisluba omavat sugulast või abikaasat või kellel on ühised lapsed kutsujaga.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud ülesse täielikult viisakeelule Vene kodanike suhtes. Ukraina välisministri Dmõtru Kuleba sõnul tuleb Vene kodanikelt võtta õigus ületada rahvusvahelisi piire kuniks nad õpivad piire austama.

Mitmed Euroopa Liidu poliitikud on avalikult väljendanud arvamust, et viisakeeld peaks kehtima ainult turismiviisadele ning Euroopa Liit peaks jätkuvalt lubama humanitaarkaalutlustel viisasid Vene kodanikele.

Tšehhi välisminister Lipavsky lubas viisakeelu tõstada 31. augustil Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel.