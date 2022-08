Läänemets: 20. augustiks on tank ära viidud

Narva linnavolikogu istungil pidi esmaspäeval arutusele tulema ülesande andmine Narva linnavalitsusele tank-monumendi teisaldamiseks avalikust linnaruumist suletud linnaruumi, kuid volikogu aseesimees Natalia Umarova teatas ootamatult, et tanki teemat esmaspäeval ei arutata, sest volikogus ei olnud küsimuses üksmeelt.

Narva volikogu enamus eesotsas valimisliiduga "Narva tulevik" otsustas arutelust loobuda ja volikogu asejuht Umarova tõi põhjenduseks, et tanki teisaldamise toetuseks andsid eelmisel nädalal allkirjad kõik fraktsioonid ehk ka opositsioon.

Volikogu opositsioon protestis, et kui volikogu teemat ei aruta, siis otsustab riik tank-monumendi saatuse ise. Umarova vastas, et ärgu volinikud kartku ja töö käib ning läks järgmise päevakorra punkti juurde.

Kohapeal viibiv ERR-i korrespondent Jüri Nikolajev rääkis, et eelnõu esitaja kutsus eelnõu tagasi ja see tähendab, et tanki eemaldamise teemat volikogu arutama ei hakka.

Nikolajev rääkis, et opositsiooni fraktsioonid – Keskfraktsioon ja fraktsioon "Narva heaks" tegid tund enne volikogu istungit kaks muudatusettepanekut.

"Punkt ühena pakuti tank jätta oma kohale, punkt kahena eraldada tank linnaruumist oma asukohas, ehk siis kinni katta ja siis anda linnavalitsusele ülesanne tankiga tegeleda ning esitada mingid nägemised tanki võimaliku asukoha suhtes," rääkis Nikolajev.

Narva volikogu suutmatus tanki teemat arutada ja otsust langetada annab riigile vabad käed monument ise teisaldada, märkis ERR-i korrespondent.

Ühtlasi otsustas Narva volikogu oma avaliku ja ametliku istungi pidada valdavalt vene keeles.

Volikogu otsustas luua 15-liikmelise ajutise ajalooliste pärandite komisjoni, mille ülesandeks saab linnas asuvate ajalooliste monumentide ja kohanimedega seotud ettepanekute väljatöötamine 31. augustiks.

Raik: Narva loobus oma linnas toimuva üle otsustamisest

Narva linnapea Katri Raik ütles pärast volikogu istungit toimunud pressikonverentsil, et möödunud esmaspäeval otsustasid kõik fraktsioonid tanki eemaldamise poolt, ent volikogu loobus otsustamisest.

"Mul on kahju, et Narva volikogu loobus otsusest ise oma linnas toimuva üle otsustada," ütles Raik.

Raik ütles, et nii tõsist linnaelu puudutavat küsimust tuleb otsustada konsensuslikult. Ta lisas, et läbirääkimised opositsioonida tanki teemal jätkuvad.

Fraktsiooni "Narva heaks" esimees Aleksei Jevgrafov ütles, et teemaga peaks tegelema linnavalitsus.

Läänemets: 20. augustiks on tank ära viidud

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et valitsus peab oma algse plaaniga edasi minema.

"Valitsus peab kogunema, et teha otsuseid ja seda on vaja teostama hakata," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et 20. augustiks on tank tõenäoliselt ära viidud. "Ma arvan, et see on selleks ajaks tehtud," ütles Läänemets.

"Kui on võimalik seda teha niimoodi, et me tagame siseturvalisuse ja see valitsuse otsus saab ka teostatud nii nagu Narva linnavolikogu tahtis, siis ma arvan, et kõik on selleks ajaks hästi," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on tal kahju, et volikogu sammu tagasi astus ja oma otsusest loobus.

Katri Raik soovitas valitsusel veel järele mõelda, sest tegemist on linna varaga. "Ärge panga Narvat mingisse eripiirkonna staatusesse. Narva peab olema ise võimeline võtma vastu otsuseid, mis puudutavad linna elu," lausus Raik.