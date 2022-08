Solvunud Katri Raik otsustas riigikogusse mitte kandideerida

"Ma ei kandideeri. Selline on mu viimaste päevade emotsioon. Ma ei kandideeri ei ühe ega teise erakonna nimel. Nüüd üritan töötada ainult Narva heaks. Ja tööd on siin piisavalt," Raik ütles teisipäeval ERR-i venekeelsele portaalile.

"Kas võib öelda, et mu otsus on lõplik? Jah, see on praegu lõplik. Aga tuleb aru saada, et lähikuudel võib palju muutuda. Samas ei kujuta ma ette, et istun samas ruumis nende inimestega, kes on nüüd teinud sellise otsuse [tanki eemaldamise kohta] ja sel viisil. Hoolimata sellest, et ma sellest aru saan, aga ma ei tahaks nendega ühes ruumis olla," lisas Katri Raik.

2020. aasta detsembris loobus Katri Raik riigikogu kohast, et asuda Narva linnapeaks.