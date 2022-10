Katri Raik ei välista siiski riigikogu valimistel kandideerimist

"Ma mäletan seda väljaütlemist suurepäraselt muidugi. Aga ma ei ole vastu võtnud mingisugust lõplikku otsust. Minu erakond on selgelt Narvas. Ja ma tahan selle linna jaoks töötada. Aga eks see ole poliitikute elus nii, et nagu õpetaja õpetab ja arst ravib, nii poliitik kandideerib. Nii et mul on veel üks kuu aega ju lõplikult otsustada, mida ma teen," ütles Raik ERR-ile.

Raik märkis, et kandideerimisotsust mõjutab ka tema tervislik seis ja veel vähemalt nädala on ta haiguslehel. "Oma elus esimest korda olen ma pannud oma tervise kõige esimeseks prioriteediks kõikide teiste asjade ette," sõnas ta.

"Ma ei ole valmis vähemalt nädal aega veel tegema pikaajalisi plaane. Muidugi tuleb omasid toetada, see on ju üks selge põhimõte, poliitikas ka," lausus Raik.

ERR küsis Raigilt, kas augustis tehtud avaldus oli ehk liiga emotsioonidest kantud.



"Nendel päevadel oli emotsioone tõesti ju väga-väga palju ja me ei saa kunagi teada, mida ma ise oleks teinud, kui ma oleksin olnud minister Läänemetsa asemel. Aga mind jäeti toona küll väga üksi. Aga eks on ka ju oluline oskus andestada, pöörata uus lehekülg ja edasi minna," vastas Raik.

"Ma arvan, et ei ole midagi Eesti elule katki sellest, kui ma kandideerin ja ka sellest, kui ma ei kandideeri. Ma ei arva, et see on väga tähtis küsimus," ütles Raik veel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets avaldas lootust, et Raik ikkagi kandideerib kevadistel riigikogu valimistel. "Mul endal on ootus ja lootus, et see ikkagi võiks juhtuda," ütles Läänemets.

"Mina pean Katrit väga tugevaks kandidaadiks Ida-Virumaa piirkonnas. Ma loodan veel sellel teemal temaga mõtteid vahetada," lisas Läänemets.

Raiki suvine otsus

Raik otsustas augusti keskpaigas Narva tanki teisaldamise foonil 2023. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel mitte kandideerida.

"Ma ei kandideeri. Selline on mu viimaste päevade emotsioon. Ma ei kandideeri ei ühe ega teise erakonna nimekirjas. Nüüd üritan töötada ainult Narva heaks. Ja tööd on siin piisavalt," ütles Raik augustis ERR-i venekeelsele portaalile.

"Kas võib öelda, et mu otsus on lõplik? Jah, see on praegu lõplik. Aga tuleb aru saada, et lähikuudel võib palju muutuda. Samas ei kujuta ma ette, et istun samas ruumis nende inimestega, kes on nüüd teinud sellise otsuse [tanki eemaldamise kohta] ja sel viisil. Hoolimata sellest, et ma sellest aru saan, aga ma ei tahaks nendega ühes ruumis olla," lisas Katri Raik.