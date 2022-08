Toom tanki teisaldamisest: kõik integratsiooni pingutused on ära nullitud

Narva-Jõesuus viibiv europarlamendi saadik Yana Toom (KE) ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et teda kõnetavad tänaval inimesed ja avaldavad oma vastikust tankimonumendi teisaldamise suhtes. Toomi sõnul on viimaste aastate pingutused Narva integratsiooniks ära nullitud.

"Ma ei usu, et see tank on nii armas inimestele. Pigem mõjub see sümboolne žest. Ma olen parasjagu Narva-Jõesuus, läksin täna hommikul pikale jalutuskäigule ja iga teine inimene peatas mind ja rääkis, kui vastik tunne tal on täna. Kes iganes on selles süüdi, aga kõik need integratsiooni pingutused, mida siin tehti viimastel aastatel on tänaseks ära nullitud," ütles Toom.

Toomi hinnangul tanki teisaldamine Narvas rahutusi ei too, aga inimesed on solvunud. "Rahu siin on, aga kas see kuidagi tõi inimesed riigile lähemale, selles ma kahtlen sügavalt," ütles ta.

Toom arvas, et tanki teisaldamise toob Venemaa poolt kindlasti kaasa terava hukkamõistu, aga jõulist provokatsiooni Eesti pinnal ta tõenäoliseks ei pea. "Neil on käed, jalad tööd täis Ukrainas," sõnas Toom.

Toom rääkis, et Narva inimesed saavad hästi aru emotsioonidest, mida tunnevad eestlased Narva tanki suhtes. "Siin mingeid probleeme ei ole, probleem on selles, kuidas seda kõike tehakse," lausus Toom.

Toom süüdistas Narva koalitsiooni selles, et nad ei suutnud otsustada ja vastutada. "Koalitsioonil olid hääled koos. Neil oli võimalus võtta vastu misiganes otsus eile, seda ei tehtud ja nüüd näidatakse näpuga opositsiooni poole. Keegi pidi võtma poliitilise vastutuse, seda ei tahetud teha. Selleks ongi koalitsioon, et kanda võimuvastutust. Võimu tahavad, vastutust ei taha ja siin me nüüd oleme," ütles Toom.

Valitsus teisaldas teisipäeva ennelõunal Narva tankimonumendi ning teatas, et tank viiakse Viimsi sõjamuuseumi.