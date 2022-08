Elektrimüüjad: kodukliendid on hakanud eelistama fikspakette

Rekordilised hinnad Nord Pooli elektribörsil on pannud erakliente kiikama kindlaksmääratud hinnaga elektripakettide poole. Näiteks on selle aasta juuni ja juuli jooksul fikseeritud hinnaga paketi valinud ligi 8000 Eesti Energia klienti, ütles ettevõtte Eesti turu juht Dajana Tiitsaar.

Ka elektrimüüja Alexela on täheldanud huvi tõusu fikseeritud hinnaga paketi vastu. "Viimastel kuudel on huvi fikseeritud pakettide vastu kasvanud. Meil joonistub trend, et fikseeritud hinnapaketi kasuks otsustanud klientide hulk on tõusnud umbes 15 protsendi võrra. Universaalteenuse puhul näeme klientidel küll huvi, ent äraootavat seisukohta," rääkis AS-i Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Eesti Energia kõige soodsamaks kindla hinnaga paketiks on praegu viieks aastaks sõlmitava lepinguga Kindel Pluss, mille hind on 20,6 s/kWh koos käibemaksuga. "Võrdluseks - viimase seitsme päeva keskmine börsihind oli 41,7 s/kWh koos käibemaksuga," nentis Tiitsaar.

"Fikseeritud hinnaga lepingud on tähtajalised ja kehtivad vastavalt kliendi soovile kuus kuud kuni viis aastat. Mida pikem on lepinguperiood, seda soodsam on tarbija jaoks hind," lisas ta.

Taastuvenergial põhineva Kindel Pluss paketi tõi Eesti Energia turule selle aasta märtsis. Sellest alates on paketi hind pidevalt tõusnud: kui märtsis oli hind 14,4 s/kWh, siis juunis sai sama paketi sõlmida hinnaga 17,2 s/kWh. Tänaseks on hinnale lisandunud 3,4 senti. "Fikseeritud pakettide jaoks ostavad elektrimüüjad klientidele elektri avatud turult. Turuhinnale lisandub marginaal, mis katab elektrimüüja riskid ja tegutsemiskulud. Hinnatõus on mõjutanud kõiki elektrimüüjaid ja seega tõstnud seda hinda, mida klientidele pakkuda on võimalik," kommenteeris Tiitsaar fikspaketi hinna pidevat kerkimist.

Alexela pakub eri hinnaperioodiga fikspakette. "Kõige tüüpilisem valik klientidel on üheaastane periood, kuid selle kõrval on veel valida kolme, viie ja seitsme aasta pikkuseid fikspakette," ütles Kärsna. Pakettide hindasid Alexela avaldama ei soostunud. "Fikseeritud hinnapakettide hinnad kujunevad elektribörsi tulevikutehingute baasilt, arvestades kliendi eelduslikku tarbimisgraafikut. Kui tulevikutehingute hinnad tõusevad või langevad, siis jõuavad need tõusud ja langused ka kliendi hindadesse," selgitas Kärsna hinna kujundamise loogikat.

Eesti Energia puhaskasum oli selle aasta teises kvartalis 33 miljonit eurot, mis on pea kolm korda rohkem kui mullu. Müügitulu kasvas ettevõte aastatagusega võrreldes kolmveerandi võrra. Mootorikütuste, gaasi- ja elektrimüügi ettevõte Alexela käive kasvas möödunud aastal ligi poole võrra - 368 miljoni euroni.