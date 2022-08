Valitsus arutab elektritoetuste kava ilmselt neljapäeval

Kolmapäeval pidi igaüks vaatama, kust kallist voolu kokku hoida annab. Näiteks Tallinnas vesipiibukohvikut pidav Aleksei pani kõige kallima elektri ajaks uksed kinni.

"Peame võtma arvesse kommunaalkulusid ja selle tunni jooksul me kulutaks 375 eurot ainult elektri peale. Hoiatasime kõiki külalisi, et oleme sel ajal kinni. Meie kui väikeettevõte hoiame täna nendel tundidel uksed kinni, kuna ei saa sel ajal endale töötamist lubada. Hoiatasime kõiki külalisi, et oleme sel ajal kinni," rääkis kohviku Bogi juhataja Aleksei Voronov.

Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti sõnul vajaks Nord Pooli elektribörs reformimist. "See 4000 eurone hind megavatt-tunni kohta tundub ulmeline ja arusaadavalt tekitab küsimusi, et kes see siis sellise pakkumise teeb ja kahjuks keegi sellele vastata praegu ei oska. See selgelt näitab, et läbipaistvust on Nord Pooli süsteemi juurde vaja. Seda et saab nii konkurent kui ka klient silma peal hoida - kes pakub, mis hinnaga turule tuleb ja kahtlemata ka järelvalve tugevdamine," rääkis Sikkut.

Valitsus plaanib eratarbijatele elektrihinna leevendamiseks elektrituru reformi, mis koosneb kahest komponendist.

"Elektrituru reformis on kaks osa, esiteks tekitame universaalteenuse, kus kohustame Eesti Energiat müüma omahinnaga kodudele elektrit. See on elektrimüüjate neutraalne, st kõik elektrimüüjad saavad Eesti Energialt kui tootjalt seda elektrit kodutarbijale müüa. Teine osa on elektriturureformist 50-eurone megavatt-tunni kohta toetus, mis läheb kõigile kodutarbijatele kütteperioodil olenemata sellest, milline pakett neil on," rääkis infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Kristjan Järvan.

Universaalteenusega müüdava elektri hinna määrab konkurentsiamet.

"Eeldatavasti arutab valitsus neljapäeval seda kava, mille majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitas. Seejärel koguneb riigikogu majanduskomisjon. Augusti lõpus-septembri algul võiks olla riigikogu erakorraline istung, et seda arutada," ütles riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

Valitsus tahab jõustada reformi 1. oktoobrist.