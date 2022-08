Euroopa suuremad riigid ei lubanud juulis Ukrainale uut sõjatehnikat

Portaali Politico vahendab, et Euroopa kuus suuremat riiki ei lubanud juulis Ukrainale uut sõjatehnikat. Portaali sõnul vaadeldi Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Itaalia ja Poola sõjatehnika andmise lubadusi põhinedes Saksa Kieli maailmamajanduse instituudi andmetele.

Kieli instituudi analüütiku Christoph Trebesch sõnul on nende andmetel Euroopa riikide Ukrainale lubatava tehnika hulk alates aprillist vähenenud.

In July Ukraine received around 1,5 bln € in new pledges of support - drastic decline compared to April or May. Most of new commitments came from Norway which pledged financial assistance of 1 bln €. Tracker now records total commitments of 84.2 bln €. https://t.co/FErduhsU0x pic.twitter.com/ah75Nu82nM