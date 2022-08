Sõja 170. päev: Zaporižžja tuumajaama tegevuse üle puudub piisav kontroll

Oluline 12. augustil kell 22.35:

- Ukraina relvajõudude teatel sai reedel vähemalt kaks inimest surma ja 13 vigastada Vene vägede rünnakus Kramatorskile;

- Ukrainasse Pivdennõi sadamasse saabus reedel kaubalaev, mis viib sealt peagi vilja Etioopiasse, ütles Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov;

- Lääneriigid lubasid Ukraina relvajõududele üle 1,5 miljardi euro eest varustust, väljaõpet ja tehnikat;

- Alates veebruarist Ukrainast Venemaale läinud 3 miljonit ukrainlast;

- Vene rünnakutes hukkus ööpäeva jooksul 7 inimest;

- Ukraina kavatseb Donetski oblastist evakueerida 2/3 elanikest;

- Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas ühe moonalao;

- ISW: partnerlus Iraaniga aitab Venemaal osa sõja eesmärke täita;

- 98 protsenti ukrainlastest usub võitu sõjas;

- Medvedev külastas okupeeritud Luhanskit;

- Zelenski nõudis Ukraina ametnikelt, et nad ajakirjanikele sõjataktikaid edasi ei räägiks;

- Briti luure: Sakõ rünnaku tagajärjel on Vene Musta mere õhuvõimekus tugevalt langenud;

- Ukraina kaitsejõudude peastaabi hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 200 sõdurit.

Ukraina: Kramatorski pommitamises sai vähemalt kaks inimest surma

Vähemalt kaks inimest sai surma ja 13 vigastada rünnakus Kramatorskile, ütles Donetski sõjaväeadminsitratsiooni Ukraina-poolne juht Pavlo Kõrõlenko. Pommitamises sai vähemalt 20 elumaja kahjustada.

Neljapäeval teatasid Ukraina relvajõud, et tõrjusid Vene vägede rünnakuid Kramatorski juures. "Okupeerijad püüdsid parandada oma taktikalist positsiooni Kramatorski lähedal, aga nad tõrjuti tagasi," ütles Ukraina peastaap.

Ukraina sadamasse saabus Etioopiasse vilja viiv laev

Ukrainasse Pivdennõi sadamasse saabus reedel kaubalaev Brave Commander, mis viib peagi vilja Etioopiasse, ütles Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov.

Libeeria lipu all sõitev laev viib Ukrainast Ida-Aafrikasse üle 23 000 tonni vilja ning seda prahib ÜRO maailma toiduprogramm.

Põud Etioopia lõunaosas ja konflikt põhjaosas on tõuganud umbes 20 miljonit inimest riigis haavatavasse ja ebakindlasse humanitaarolukorda ning ÜRO andmetel on sõda Ukrainas seda omakorda halvendanud.

Kiiev: Vene väed teevad Ida-Ukrainas Bahmuti lähedal väikseid edusamme

"Pokrovske-Bahmuti suunal on vaenlane saavutanud osaliselt edusamme ja üritab oma positsioone kindlustada," teatas reede õhtul Ukraina relvajõudude peastaap.

Telekanali CNN-i võttemeeskond kuulis Bahmuti linnas suurtükkide, õhutõrje ja kuulipildujate relvatärinat. Telekanali teatel on linnas endiselt mõned tsiviilisikud. Enamik poode on suletud ja tänavatele on püsitatud barrikaade.

Ukraina sõjaväe teatel oli intensiivset tulistamist kuulda kogu idarindel, vahendas CNN.

Moskva kohus määras Marina Ovsjannikova kaheks kuuks koduaresti

Moskva kohus määras Vene riigikanali otse-eetris sõjavastase loosungiga meelt avaldanud Marina Ovsjannikova kaheks kuuks koduaresti. Siis algab tema kohtuprotsess, teatas kohtu pressiteenistus.

Pressiteenistuse teatel esitati Ovsjannikovale süüdistus Vene sõjaväe kohta võltsuudiste levitamises ning ta on kuni 9. oktoobrini koduarestis. Teda võib oodata kuni 10-aastane vangistus, vahendas CNN.

Ukraina ametnikud eeldavad, et Venemaa alustab augustis kohtuprotsessi sõjavangide üle

Ukraina ametnikud eeldavad, et Venemaa alustab Ukraina sõjavangide üle kohtuprotsessi augusti lõpus. Esimesed protsessid leiavad aset Mariupolis, vahendas CNN.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles reedel, et venelased kavatsevad Ukraina iseseisvuspäeval, 24. augustil pidada Mariupolis kohut Ukraina sõjavangide üle.

"Okupandid muudavad Mariupoli filharmoonia saali, kus varem toimusid pidulikud üritused, meie sõjavangide ja tsiviilisikute kohtupidamise kohaks," ütles Boitšenko.

Lääneriigid lubasid Ukraina relvajõududele üle 1,5 miljardi euro eest varustust

Kopenhaagenis toimunud konverentsil, kus osales 26 riiki, lubasid osalejad Ukraina relvajõudude pikaajalist rahastamist.

Raha kasutatakse olemasolevate relvade Ukraina saatmiseks, rakettide ja muu moona ostmiseks ning kaitsetööstuse toodangu suurendamiseks Ukraina heaks ning Ukraina sõdurite väljaõppeks ja riigi demineerimiseks.

Poola, Slovakkia ja Tšehhi vabariigi kaitseministrid teatasid, et suurendavad relvatööstuse toodangut enda riikides.

Ühendkuningriik lubas samuti panustada uude fondi, esialgu 300 miljoni euro väärtuses.

Briti kaitseminister Ben Wallace ütles konverentsil toimunud pressikonverentsil, et Ühendkuningriik kavatseb Ukraina sõdureid välja õpetada suuremas mahus ja pikemalt kui varasemalt planeeriti.

Varem on Briti valitsus avalikult teatanud 10 000 Ukraina sõduri väljaõpetamisest briti saartel. Väljaõppesse on lubanud instruktoritega panustada ka Soome, Rootsi, Norra ja Taani.

The New York Times: Ukrainas saab iga päev surma või haavata umbes 500 Vene sõdurit

Ajalehe The New York Times allikate teatel saab Ukrainas iga päev surma või haavata umbes 500 Vene sõdurit.

USA kaitseametnike sõnul on Venemaa saatnud Ukrainasse sõdima juba 85 protsenti oma tegevväest.

"Venelastel pole tõenäoliselt piisavalt tõhusaid vägesid, et Donetsk täielikult vallutada," hindas USA kõrge kaitseametnik Seth G. Jones.

Alates veebruarist Ukrainast Venemaale läinud 3 miljonit ukrainlast

Ametlikel andmetel on Ukrainast Venemaale läinud 1,9 miljonit inimest, kuid tegelik sõjapõgenike arv võib ulatuda kolme miljoni inimeseni, vahendab BBC venekeelne teenistus TASSi allikat, kes sedasi augusti alguses ütles. Nendest umbes pooled on kahest nn rahvavabariigist.

Vene rünnakutes hukkus ööpäeva jooksul 7 inimest

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus Vene rünnakus Bahmutile kolm ja Kurakhovele kaks tsiviilisikut.

Avdiivkas ja Mariinkas mõlemas oli üks hukkunu. Oblasti kuberner tõi välja, et alates Venemaa kallaletungist veebruaris on oblastis hukkunud 723 tsiviilisikut ning 1845 on saanud haavata. Need numbrid ei hõlma endas hukkunuid Venemaa poolt okupeeritud aladel.

Ukraina kavatseb Donetski oblastist evakueerida 2/3 elanikest

Ukraina on teatanud, et kavatseb evakueerida enda kontrolli all olevast Donetski oblastist 2/3 elanikest ehk 350 000 inimesest 220 000. Üheks evakuatsiooni põhjuseks on seal asuvate hoonete kütmise väljakutse talvel. Oblastis on hävinud suures ulatuses elektri- ja kaugkütte taristu.

Eelmine kuu teatas Ukraina valitsus Donetski oblasti kohustuslikust evakuatsioonist. Kuigi ametivõimude sõnul on evakuatsioon kohustuslik on inimestel võimalik koha peale jääda kui seda kirjalikult kinnitavad.

Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas ühe moonalao

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et neljapäeval hävitati üks Vene moonaladu Lõuna-Ukrainas. Erinevates Ukraina rünnakutes hukkus ligikaudu 19 Vene sõdurit ja hävis neli soomustatud masinat. Vene pool tegi 12 õhulööki (neli lennukitega ja kaheksa helikopteritega) ning Ukraina väitel ukrainlaste seas kaotusi ei olnud.

ISW: partnerlus Iraaniga aitab Venemaal osa sõja eesmärke täita

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Iraani Shahed-129 ja Shahed-191 militaardroonid võivad aidata Vene sõjaväel paremini võidelda ja osa sõjalisi eesmärke saavutada. Ukraina allikas väitis 5. augustil, et Venemaa on Iraanilt saanud 46 drooni ning lääneriikide meedias on spekuleeritud kokku 300 droonist.

Samuti aitavad majandussidemed kahe riigi vahel leevendada sanktsioone.

ISW toob ka välja, et Venemaa president Vladimir Putin ja Iraani president Ebrahim Raisi on alates Venemaa invasiooni algusest veebruaris suhelnud omavahel vähemalt neli korda. Kumbki president ei ole samal ajal ühegi teise olulise riigipeaga suhelnud.

98 protsenti ukrainlastest usub võitu sõjas

Ukrainas läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt usub Ukraina võitu Vene-Ukraina sõjas 98 protsenti riigi elanikest. Ukrainlastest 72 protsenti toetab nüüd NATO-ga liitumist, mis on 13 protsenti kõrgem tulemus kui maikuus. Samas veidi vähem, 64 protsenti ukrainlastest usub, et Ukraina riik suudab enda käes hoida kõik põhiseaduslikud territooriumid. 14 protsenti vastanutest usub, et Ukraina naaseb 24. veebruari eel olnud de facto piiridesse.

Küsitlusuuringut ei viidid läbi okupeeritud aladel. Valimis oli 2004 ukrainlast, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Medvedev külastas okupeeritud Luhanskit

Venemaa endine president Dmitri Medvedev tegi visiidi Vene vägede poolt kontrollitud Luhanski oblastisse ning kohtus Luhanski ja Donetski oblasti separatislike liidritega. Medvedev on praegu Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees.

Zelenski nõudis oma ametnikelt, et nad ajakirjanikele sõjataktikaid edasi ei räägiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Ukraina sõjataktikate edasirääkimine ajakirjanikele on vastutustundetu tegevus. Peale teisipäeval Krimmis toimunud plahvatusi rääkisid eri Ukraina ametnikud USA ajalehtede New York Times ja Washington Post ning ütlesid, et rünnaku tegid Ukraina väed.

Ukraina asekaitseminister Hanna Malõar teatas, et ühe ametniku suhtes algatatakse ka juurdlus.

Briti luure: Sakõ rünnaku tagajärjel on Vene Musta mere õhuvõimekus tugevalt langenud

Ühendkuningriigi kaitseministeerium hindab oma luureülevaates konservatiivselt, et teisipäevastes plahvatustes Sakõ lennuvälja pihta hävis viis Su-24 ja kolm Su-30 lennukit. Luureülevaate hinnangul on taristu küll tugevalt saanud kahjustada, kuid lennuväli ise on töökõlbulik.

Brittide hinnangul on kaheksa lennuki kaotus Venemaa kogu õhuväe suurust arvestades väike hulk kaotatud lennukeid, kuid kaotused mõjutavad konkreetselt Musta mere laevastiku õhuvõimekust, kuna Sakõ lennuvälja kasutavad eelkõige mereväe lennukid.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43200 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1849 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4108 (+8);

- lennukid 233 (+1);

- kopterid 193 (+0);

- suurtükisüsteemid 975 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 772 (+6);

- tiibraketid 185 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3021 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 90 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.