Saare ettevõtjad kutsuvad riiki ka ettevõtjatele elektrihindu kompenseerima

Ka Eesti erinevaid eksportivaid tööstussektoreid, kus on mahukam elektritarbimine, võib kallis elekter mõjutada sedavõrd, et Eesti tooted ei pruugi olla enam konkurentsivõimelised, kuna paljudes teistes Euroopa riikides on tootmiseks kasutatav elekter oluliselt odavam.

Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse aseesimees Robert Pajusaar ütles, et

"Ja kui me konkureerime ükskõik millise piirkonnaga, ja me konkureerime, siis me oleme sunnitud hinda tõstma, samas keegi ei ole nõus hinda tõstma. Ja siis me jääme oma tellimustest ilma," rääkis Pajusaar.

Näiteks Saaremaal aiamaju tootva Sandla puidu jaoks võib kallis elekter olulise põntsu anda.

"Kogu selle olukorra pärast on ikkagi tellimuste langus märgatav ja seda elektri hinda sinna lisada veel on väga raske. Riik peab kindlasti tõsiselt mõtlema, et mida üldse teha, et kas siis tõesti mingid lepingud üles öelda. Kui on näha et see hakkab kahjumit tekitama, siis on selge, et tootmine ei saa jätkusuutlikult kesta," ütles ettevõtte tegevjuht Kalmer Põlluäär.

Või siis ei pruugi isegi Eestis püütavad ja enam kui 90 protsendi ulatuses eksporditav kilu-räim kõrgete elektrihindade tõttu enam teistes riikides hinnatõusu tõttu konkurentsivõimeline olla. Samas kui selle kala ekspordimaht küündib enam kui mitmekümne miljoni euroni aastas.

"Kogu külmutamine toimub ikkagi elektri peal ja kui hinnad on nii kõrged, kui me eile nägime, siis on kindlasti mõttekam tootmine seisma panna. Aga seda on keeruline teha, kuna kalandus on hooajaline, seda tööd tuleb teha siis kui kala merest tuleb. Kui meie naabrid teevad ka ettevõtetele erinevaid toetusi, mida on siit järjest kuulda Rootsist, Lätist ja mujalt. Siis meie ekspordile suunatud tööstus jääb konkurentsis kindlasti halvemasse seisu," ütles kalurite liidu juht Mart Undrest.

Seisud on ettevõtjate jaoks segased ja nähakse ikkagi, et riik, kes saab kallima elektri tõttu ka rohkem maksutulu ja dividende, peaks lisaks kodutarbijatele toetama ka ettevõtteid, et riigi majandus upakile ei lendaks.



"Kui riik on täna selgelt otsustanud, et eraisikutele kehtestatakse hinnalagi energia osas, siis täpselt samamoodi peab see juhtuma ka ettevõtlusega tegelevatele organisatsioonidele. Me saame aru, et see ei pruugi olla täpselt samas vääringus, aga kuna me konkureerime maailmas ja maailmas teistes regioonides on ikkagi energiahinnad teised, siis me peame ikkagi oma ettevõtlust siin Eestis hoidma," rääkis Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse aseesimees Robert Pajusaar.