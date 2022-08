Esmaspäev tuleb jahedam, seejärel läheb taas kuumaks

Ööl vastu esmaspäeva liigub vihmasadu Lääne-Eestist ida poole. Sadu on kohati tugev, võimalik on äike. Saartel samal ajal saju tõenäosus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, saartelt alates pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Hommik on Lääne- ja Kesk-Eestis mitmel pool vihmane, on äikesevõimalus. Ida-Eestis puhub tuul kagust, Lääne-Eestis läänekaarest 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Päeval läheb ilm Lääne-Eestis kuivemaks. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 22 kuni 26, sajupilvede all ja kohati rannikul 19 kraadi.

Õhtul jääb sajuhooge Ida-Eestis vähemaks. Tuul on nõrk, vaid äikese korral puhanguline. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öösel on vihmasabinaid kohati, päeval on intensiivsemaid sajuhooge oodata Lääne- ja Põhja-Eestisse. Äikeseoht on suur. Öösel on sooja 11 kuni 17 kraadi, päeval tõuseb õhutemperatuur 23 kuni 28 kraadini, Loode-Eestis jääb sajupilvede all 20 kraadi juurde.

Kolmapäeva öösel sajab hoovihma peamiselt Lääne-Eestis, päeva teises pooles on intensiivseid sajuhooge ja äikest laialt üle Eesti. Öösel on sooja 14 kuni 20, päeval 25 kuni 30 kraadi, saartel ja mandri loodeosas on veidi jahedam.

Neljapäev ja reede püsivad kuumad, aga sajuhooge on harvem.