Ukraina relvajõudude ülemjuhataja sõnul on Ukraina kaotanud sõjas pea 9000 sõdurit. Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi väed hävitasid kaks Venemaa S-300 õhutõrjesüsteemi. Ukraina teatel hukkus vähemalt 20 Venemaa sõdurit. Kiievi teatel toob Venemaa Mustale merele juurde raketikandjaid.

Zalužnõi: Ukraina on sõjas kaotanud 9000 sõdurit

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sõnul on Vene-Ukraina sõjas kokku hukkunud peaaegu 9000 Ukraina sõdurit, vahendas Interfax-Ukraine.

Samas ei ole selge, et kas kaotuste number hõlmab endas kõiki Ukraina sõjalisi ja paramiliataarseid organisatsioone või ainult armeed.

Zalužnõi tõi välja, et vahemikus 2014. aasta aprill kuni 2022. aasta veebruar hukkus 4400 Ukraina sõdurit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas juuli keskel, et 3500 Ukraina kaitsjale on posthuumselt määratud riiklikud aumärgid, märkis Ukrainska Pravda.

Ukraina jätkab riigi lõunaosas Vene õhutõrjesüsteemide hävitamist

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi väed hävitasid kaks Venemaa S-300 õhutõrjesüsteemi. Ukraina teatel hukkus vähemalt 20 Venemaa sõdurit. Kiievi teatel toob Venemaa Mustale merele juurde raketikandjaid.

Zelenski: Ukraina sõdurite üle kohtumõistmine muudaks läbirääkimised võimatuks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäevaõhtuses videopöördumises, et kui Mariupolis leiab aset absurdne kohtuprotsess, välistab see läbirääkimiste võimaluse Venemaaga.

"Venemaa sulgeb end ja lahkub läbirääkimistelt. Läbirääkimisi ei toimu. Meie riik on kõik öelnud, mida tahtis," ütles Zelenski.

Vene diplomaat FT-le: Moskva eeldab pikaajalist konflikti

Venemaa alaline esindaja ÜRO juures Genfis Gennadi Gatilov ütles ajalehele Financial Times, et Moskva ei näe võimalust diplomaatiliseks lahenduseks Ukraina sõja lõpetamiseks ja eeldab pikka konflikti.

Gatilov kordas Moskva vana juttu ja süüdistas USA-d ja NATO-d Ukraina survestamises, et Kiiev ei peaks läbirääkimisi. Gatilovi sõnul Putini ja Zelenski vahel otseseid kõnelusi ei toimu.

"Nüüd ei näe ma mingit võimalust diplomaatilisteks kontaktideks. Mida kauem konflikt kestab, seda keerulisem on diplomaatilise lahenduse leidmine," väitis Gatilov.

Gatilov kurtis samuti, et ÜRO ei suuda sõjas tõhusalt vahendajana tegutseda. "Maailm on muutunud ja ÜRO pole kunagi sama, mis ta oli varem," väitis Gatilov.

Gatilov välistas intervjuus intervjuus Financial Times'le otseläbirääkimised Zelenski ja Putini vahel.

Eelmine nädal levisid Türgi meedias ja mujal spekulatsioonid, et Erdogan pakkus Lvivis Zelenskile võimalust kohtuda Putiniga otse. Enen Ukraina külastamist käis Erdogan Venemaal Putiniga kohtumas.

Meedia: Venemaa poolt okupeeritud Donetski laskemoonalaos toimus plahvatus

Donetski kohalikud elanikud postitavad sotsiaalmeediasse videolõike, kus on näha, kuidas Venemaa poolt okupeeritud piirkonnas plahvatas laskemoonaladu. Plahvatusest teatas ka Kremli-meelne uudisteagentuur Ria, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Donetski oblastis kaks tsiviilisikut

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa vägede pommitamise tõttu hukkus kaks inimest.

Ukraina võimude teatel pommitas Venemaa ka Mõkolajivi linna. Oblasti kuberneri Vitali Kimi sõnul puhkes Venemaa rünnaku tõttu ühes kohvikus tulekahju.

Dnipropetrovski oblasti juhi teatel sai Venemaa rünnaku tõttu Nikopoli linna vastu vigastada neli inimest. Kuberneri sõnul pommitas Venemaa linna ööl vastu 22. augustit.

Venemaa toob Mustale merele juurde raketikandjaid

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et Venemaa hoiab Mustal merel viit Kalibr-tüüpi raketikandjat.

Kiievi teatel võib Venemaa valmistuda rünnakuks Ukraina linnadele 24. augustil.

Kiiev: Ukraina partisanid hukkasid alaealist tüdrukut ahistanud Vene sõduri

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov ütles, et Ukraina partisanid lõikasid kõri läbi Venemaa sõduril, kes oli ahistanud alaealist tüdrukut. Fedorovi sõnul oli pühapäeva öösel kuulda linnas plahvatusi, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina luure: Venemaal napib vabatahtlikke uute üksuste loomiseks

Ukraina sõjaväeluure teatel pole Venemaal piisavalt vabatahtlikke uute üksuste loomiseks. Luure teatel jäi juuli alguses ühe üksuse formeerimine pausile, kuna lepingu sõlmis ainult 30 inimest.

London: vabatahtlikud ei taha ühineda Venemaa regulaarvägedega Donbassis

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel ei taha vabatahtlikud ühineda Venemaa regulaarvägedega Donbassis. Ministeeriumi teatel peab Venemaa kasutama rahalisi stiimuleid, et meelitada võitlejaid ühinema regulaarvägedega.

15. augustil levis Ukraina sotsiaalmeedias video, kus Ida-Ukraina separatistid keeldusid osalemast Venemaa pealetungioperatsioonis. Separatistid väitsid, et olid oma kohustuse täitnud, saavutades kontrolli Luhanski oblasti üle. Luhanski separatistid ei tahtnud seetõttu sõdida Donetski oblastis, vahendas The Guardian.

Kiiev: Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Vene väed pommitasid piirkonda suurtükkidest. Kiievi teatel jätkab Venemaa ka Harkivi pommitamist.

Endine Vene riigiduuma saadik: Dugini tütre mõrvasid Venemaa partisanid

Endine Vene riigiduuma saadik Ilja Ponomarjov väidab, et Venemaa marurahvuslasest ideoloogi ning president Vladimir Putini liitlase Aleksandr Dugini tütre Darja Dugina hukkasid Venemaa partisanid. Ponomarjovi sõnul vastutab Darja mõrva eest rahvusvabariiklik armee, rühmitus, mida enne 21. augustit ei tuntud. Ponomarjovi sõnul peab rühmitus Putinit usurpaatoriks ja sõjakurjategijaks, kes vallandas slaavi rahvaste vahelise vennatapusõja, vahendas The Guardian.

Vene uudisteagentuur TASS teatas, et FSB on salapärase mõrva juba lahendanud ning selle taga on Ukraina eriteenistused. Väidetavalt tegi rünnaku Ukraina kodanik Natalia Vovk, kes pages peale rünnakut Eestisse.

Vene poole väiteid ei ole võimalik iseseisvalt kinnitada.

