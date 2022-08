Salm: Marranit ei survestatud RMK-sse kandideerima

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles ERR-ile antud lühiintervjuus, et välisluureametit juhtinud Mikk Marranit Riigimetsa Majandamise Keskuse (RKM) juhi kohale kandideerima ei survestatud. Esmaspäeval ilmunud endise kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsalu Marranit kritiseerivat artiklit Salm kommenteerida ei soovinud.

Kuidas kommenteerite Meelis Oidsalu artiklit, kus ta kritiseerib Mikk Marrani käitumist välisluureameti juhina?

Ma saan öelda kommentaariks seda, et RMK-sse kandideerimine oli Miku enda otsus, teda ei ole selleks survestatud. Ja kaitseministeeriumi kommentaarid siin ka lõppevad.

Kas te olete olnud rahul Mikk Marrani tööga välisluureameti juhina?

Ma ei taha sellel teemal muid kommentaare jagada. Aga see ei tähenda seda, et ei oleks olnud rahul.

Kas see artikkel, mis ERR-i portaalis ilmus, oli kaitseministeeriumi jaoks üllatus?

Ma seda täna ilmunud artiklit ei soovi kommenteerida. See on üleüldiselt lääneriikides tava, et luureasutuste tööd avalikult ei lahata.

Meelis Oidsalu kirjutas, et Eesti tippametnikel on oma sisering, kus jagatakse ümber hästitasustatud ametikohti. Kas siis sellist tippametnike siseringi, kes otsustab, kes ja kus koha peal tööd saab, ei ole olemas?

Mina ei ole kursis, et selline asi kuskil olemas oleks.

Kas kaitseministeerium on mures selle pärast, et praegu, Ukraina sõja ajal ametist lahkuva luurejuhi ümber keerleb selline spekulatsioon?

Eesti luure ja eelhoiatuse avalikul veergudel lahkamine ei saa Eesti julgeolekule kuidagi kasulik olla.