Laanet: tippametite konkursid on avalikud

Endine kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles Meelis Oidsalu teravat kirjutist tippametnike siseringi hüvedest kommenteerides, et tippametite konkursid on Eestis avalikud.

Kaitseministeeriumi endine asekantsler Meelis Oidsalu kirjutab ERR-i uudisteportaalis ilmunud arvamusloos, et ametist lahkuval välisluureameti juhil Mikk Marranil tekkis eelmise aasta Valgevene ränderünde ajal usalduskriis kaitseministeeriumi valitsemisalaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Oidsalu hinnangul tekkisid probleemid Mikk Marrani võimutsevast käitumisest. Oidsalu arvates ehitas peadirektor Marran oma luureasutuse ümber läikiva kesta, aga põhiprotsess jäi seejuures ripakile. Oidsalu tõdes, et Eesti tippametnike hulgas on tekkinud sisering. Selles siseringis jagatakse hästi tasustatud ametikohti ning sadakond tippametnikku pigem määratakse kohale kui nad saavad tööle läbi konkursi. Marrani edutamine RMK juhi kohale pärast tülli minekuid on Oidsalu sõnul märk meritokraatia põhimõtetest kaugenemisest Eesti avalikus teenistuses.

Meelis Oidsalu väitele, et Eesti tippametnikel on oma sisering, kus jagatakse ümber hästitasustatud ametikohti, vastas Laanet, et konkursid on avalikud.

"Kindlasti on ju ka mingis mõttes, kas poliitlisel juhtkonnal teatud valikud. Kas need valikud ühtivad ka kõrgemate riigiametnike komisjoniga, see alati nii ei ole, kuid tõesti üldjuhul ju inimesed, kes kandideerivad, siis nende hulgast valitakse parim. Ja kui me räägime konkreetselt ministri rollist, siis on ka ministril teatud õigus oma arvamusele näiteks kantslerite puhul," rääkis Laanet.

Laaneti sõnul olid temal ministriametis Marraniga töised suhted. Kuid ta tõdes artiklist lähtuvalt, et ta tõesti kutsus Valgevene kriisi alguses Marrani puhkuselt tagasi tööle.

"Jah, see vastab tõele, et ma tegin temale telefonikõne ja ma ei mäleta täpselt, aga ta mitme päeva pärast saabus tööle tagasi," sõnas Laanet.

Oidsalu valikut antud teemat ajakirjanduses lahata kommenteeris Laanet järgmiselt: "Meelis Oidsalu on tuntud kui väga tugev kriitik. Nii teatrikriitik kui ka ühiskonnakriitik tervikuna, nii et see on tema stiil asju arutada. Ja me oleme demokraatlik ühiskond, me ei saa seda kuidagi pahaks panna," ütles Laanet.

Kaitseministeerirumi endine asekantsler Meelis Oidsalu ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" oma arvamusloo kohta selgitusi anda. Kommentaare ei soovinud anda ka Mikk Marran ega riigisekretär Taimar Peterkop.