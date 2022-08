Välisluureameti töötaja soovitas kolleegidel Facebookis Marranile toetust avaldada

Kirjas ütles Jugaste, et arusaadavalt ollakse Oidsalu artiklist häiritud ja paljud ootavad sellele vastulauset, kuid Marran on otsutanud teemat mitte kommenteerida. Jugaste lisas, et mingit mõistlikku kommentaari ongi sellele võimatu anda ja parim rohi on pea püsti hoida ning eluga edasi minna.

"Küll aga saaksid Sina üht asja teha. Oletades, et sa ei nõustu Meelise kirjeldusega Mikust, pakun, et võiksid seda oma Facebooki-seinal öelda. Kirjeldada mõnda lugu, mis Mikku päriselt juhina iseloomustab. Või lihtsalt öelda, et Oidsalul pole õigus. Lihtsalt, et Oidsalu versiooni kõrval oleks alternatiiv. See ei ole kindlasti kohustus või Mikult tulnud varjatud ülesanne - kirjutan omal algatusel," teatas pressiesindaja kirjas.

Jugaste ütles ERR-ile enda saadetud kirja kommentaariks, et tema kiri oli väga neutraalne ja delikaatne, et mitte inimestele survet avaldada.

"Ma ei kohusta seal kedagi millekski ja ei tee seda Mikult tulnud ülesandel, vaid lihtsalt kui tema kolleeg, kes näeb, et selles artiklis on talle liiga tehtud ja inimesed võiksid lugeda ka teistsugust pilti Mikust kui juhist ja kolleegist," põhjendas ta.

Jugaste sõnul sai ta mõnelt inimeselt vastuse ja mõnelt mitte, kuid kuna ta kedagi millekski ei kohustanud, ei näe ta selles ka probleemi.

Mitmele inimesele ta niisuguse kirja saatis, Jugaste enda sõnul ei mäleta, kuid kindlasti jäi see arv alla kümne. Ta lisas, et adressaatideks olid tema endised kolleegid.

Selle nädala alguses kritiseeris kaitseministeeriumi endine asekantsler Meelis Oidsalu ERR-is ilmunud arvamusloos Marrani tööd välisluureameti juhina ja väitis, et Eesti tippametnikel on oma sisering, kus jagatakse ümber hästitasustatud ametikohti.