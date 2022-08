Reinsalu kutsub provokatsiooniohu tõttu hoiduma Venemaale reisimisest

"Seoses viimastel päevadel oluliselt kasvanud agressiivse Eesti-vastase retoorikaga Venemaa Föderatsiooni poolt kordan Eesti välisministeeriumi reisihoiatust vältida igasugust reisimist Venemaa territooriumile," ütles Reinsalu ministeeriumi pressiteenistuse edastatud kommentaaris.

"Kui viibite lühiajalisel reisil Venemaal, kutsun üles tõsiselt kaaluma Venemaal viibimise vajalikkust. Venemaa on Ukraina vastu sõda pidav riik ning välistatud pole provokatsioonid Eesti kodanike vastu," rõhutas välisminister.

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) väitis esmaspäeval, et suurvene ideoloogi Aleksandr Dugini tütre Darja Dugina tapja põgenes Eestisse ning mitmed Venemaa esindajad esinesid Eesti suhtes ähvardustega.

Reinsalu nimetas FSB väiteid infooperatsiooniks. "Jah, see on praegu välisministeeriumi hinnang," ütles Reinsalu ERR-ile. "Me käsitleme seda Vene Föderatsiooni provokatsioonina väga pikas provokatsioonide reas ja rohkem meil selle kohta hetkel öelda ei ole," lisas välisminister. Tema sõnul üritab nii Venemaa avaldada Eestile survet Ukraina toetamise eest.

Dugina hukkus laupäeva õhtul Moskva lähedal autopommi plahvatuses, mis võis olla mõeldud tema isale. FSB sõnul on toimunu taga Ukraina kodanik Natalja Vovk, kes olevat pärast plahvatuse korraldamist Eestisse pagenud.

Vene propagandakanali RT juht Margarita Simonjan ärgitas sotsiaalmeedias Vene eriteenistusi Eestis sekkuma.

"Dasha tapjad on juba Eestis. Eesti muidugi neid meile välja ei anna. Ma arvan, et meil on professionaale, kes tahaksid imetleda Tallinna torne," kirjutas Simonjan.

Välisministeeriumi kodulehel öeldakse, et Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitab ministeerium ilma tungiva vajaduseta Venemaale mitte reisida ning täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele.

"Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel," öeldakse samas.

Ministeerium meenutab ka, et konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti saatkonnast Moskvas, kuhu näiteks passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine asendusdokument, millega riigist lahkuda. Muudes olukordades abistamine, eriti juhul, kui abisaaja ei viibi Moskvas, on äärmiselt raskendatud ning aeganõudev.