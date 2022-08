Ratas Oidsalu kriitikast: süvariigi teooria toetaja ma pole, välisluure info oli proff

"Süvariigi teooria toetaja mina ei ole. Mida mina peaministrina olen näinud, siis on tippjuhtide valiku komisjon, mis kõrgemaid riigiametnikke paika paneb ja osad ametikohad otsustab ka valitsus. Mina süvariigi loogikat selle taga ei toeta ja lükkan selle ka ümber. Eesti riigi ametkond on professionaalne ja selliseks kasvanud. Ka läbi viimaste kriiside, mis on nii ametkonda kui ka poliitikuid teinud tugevamaks," rääkis Ratas Vikerraadio saates "Uudis+".

Ratas meenutas, et kui tema valitsuses soovis EKRE poliitik Martin Helme vahetada välja politsei- ja piirivalveameti juhti ja "teha seda seaduse ja korra mõttes valesti", siis see ei läinud läbi. "Ja ma ei toetanud seda," lisas Ratas.

Oidsalu kriitikat välisluureameti ebapädevuse kohta Ratas samuti ei jaganud. Keskerakonna esimehe sõnul oli tal peaministrina välisluurega väga hea koostöö. "Peaministril on selle ametiga tihe kokkupuude ja ma olen alati neid toetanud ja pean nende infot väga professionaalseks."

Tanki teisaldamine oli õige, Maarjamäe memoriaal vajab remonti

Narva tanki kui "taparelva" teisaldamine oli Ratase sõnul kujunenud olukorras õige otsus ja erinevalt osade Narva linnavolinike hinnangust Ratase arvates ka igati õiguspärane. "Taparelv sinna ei sobinud. Pingutus, mida Katri Raik ja Narva linnavolikogu algselt püüdis, oli seda väärt, aga see ei õnnestunud ja siis pidigi valitsus initsiatiivi võtma."

Et osa Narva linnavolinikke eesotsas Mihhail Stalnuhhiniga olid tanki teisaldamise vastu, ei ole Ratase sõnul erakonna tervikseisukoht. Ratas ütles, et teema oli arutusel erakonna juhatuses ja mitte ükski juhatuse liige ei tõstatanud teist nurka, kui tema väljendas.

"Eks me peame ka tunnistama, et see ongi väga keeruline teema Narva linnas. Tallinnast me näeme seda teistmoodi ja peame aru saama, et on inimesi, kelle väärtusruumid erinevad meist. Ja et nad elavad siin samas Eestimaal. Osad on neist ka Eesti kodanikud. Aga neid ära tõsta kuskile ju ka ei saa."

Mis puudutab Maarjamäe memoriaali tulevikku, siis avaldas Ratas arvamust, et praegusel kujul seda edasi hoida ei saa. Ehk kui memoriaal jääb alles, siis vajab see remonti, et see inimestele ohtlik poleks.

Kuus erakonda saab parlamenti, Reform kardab maksudebatti

Ratas kommenteeris ka üldist sisepoliitilist seisu ja eelseisvat valimiskampaaniat. Tema sõnul kardab peaministripartei Reformierakond maksudebatti.

"Koalitsioonil on väga ambitsioonikad plaanid. On ka õigeid samme, nagu tulumaksuvaba miinimumi tõstmine või hooldekodude suurem toetamine inimese tasu mõttes. Aga kui sama koalitsioon ütleb, et maksudest me ei räägi ja maksutõuse ei tule, siis on selline olukord jätkusuutlik kuud kuud või üks aasta. Aga see on inimeste petmine. Meie soov on need küsimused valimiste eel selgeks rääkida," lubas Ratas.

Ratase sõnul on Keskerakonna eesmärk korrata tulemust, mis on neil täna ehk saada 25-26 mandaati. "Arvestades ka täna avaldatud reitinguid, siis saab riigikogusse ilmselt kuus erakonda. Sel, 25-26 mandaadi tasemel võib sündida ka valimiste võitja," sõnas Ratas.

Rääkides uutest tulijatest poliitikamaastikule ehk erakonnast Eesti 200 ja Parempoolsetest, märkis Ratas, et viimasel ajal on Eesti 200 trend olnud langev, kuid neil on võimalus see tõusule pöörata, kui nad oma sõnumeid konkretiseerivad ja tugevdavad.

"Nad räägivad palju pikast plaanist, aga kellel ei meeldiks sellest rääkida. Aga mis on selle sisu, on palju olulisem. Kui nad suudavad oma sõnumeid tugevdada, siis on üsna palju valijaid, kes täna valivad paremteljel teisi parteisid ja näevad Eesti 200-s alternatiivi. Ma usun, et nende toetusnurk võib muutuda."

Parempoolsed on Ratase sõnul aga väga uus partei, kes võivad Reformierakonnalt hääli võtta. Ta meenutas, et enne erakonna sündi tehtud uuringus said Parempoolsed 1,3 protsenti toetust. Ratase sõnul pole see sugugi nii vähe, kui üritatakse näidata, sest parteid polnud siis veel olemas.

"Aga eks aega on väga vähe. Ja me ei tea nende inimesi väga, välja arvatud paar juhti. Aga eks nad pakuvad eeskätt fiskaalpoliitika mõttes tõsist konkurentsi Reformierakonnale."

Tantsussaates osalemisest ei loobu

Saates küsiti ka Ratase otsuse kohta osaleda "Tantsud tähtedega" saates, milles osa vaatlejaid on näinud odava populaarsuse otsimist langenud reitingu ja tühja rahakassa kontekstis. Ratas sellega ei nõustunud.

"Üks asi on see, mida ajakirjanikud arvavad, teine asi, mida inimesed arvavad. Ja nemad toetavad. See (kriitika - toim) ei morjenda mind. See on minu toetus vähiliidule, et nad saaks teha rohkem sõeluuringuid."

Ratase sõnul ei võta ta tõsiselt ajalehtede juhtkirju, milles tema sammu kritiseeriti.

"Kahe lehe juhtkirjad korduvad. Mis täna ühe juhtkiri, see on homme või ülehomme teise lehe oma. Kui varem on juhtkirjas kirjutatud, et Keskerakond tuleb hävitada, siis ma ei võta neid tõsiselt. Ma seisan Keskerakonna eest, aga saatesse lähen vähiliidu heaks. Jah, me teeme väiksema kampaania, aga kuuldused Keskerakonna surmast ei vasta tõele. Näen eriti pärast Tartus toimunud kongressi, et erakond on tugev ja ühtne ning valmis end valimistel tõestama," sõnas Ratas.