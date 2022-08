Pevkur Marranist: kui juht meeldib kõikidele, siis on juhiga midagi viltu

Kaitseminister Hanno Pevkuril pole olnud endisele välisluurejuhile Mikk Marranile midagi ette heita, kuid ta nendib ka, et välisluureametis toimuv on paljuski riigisaladusega kaitstud ja seega laiemale arutamisele ei kuulu.

Pevkuri hinnangul on 1. novembril Riigimetsa Majandamise Keskuse juhi ametikohale siirduv Marran välisluureametit juhtides oma tööd vastupidiselt Meelis Oidsalu artiklis esitatud väidetele kenasti teinud.

"Mõned aastad tagasi tema ametiaega ju ka pikendati. See lühike aeg, kui minul on olnud temaga ülemuse ja alluva suhe, pole minul olnud temaga probleeme. Loomulikult, kui ma ametisse tulin, siis Marran andis mulle teada, et ta ühel konkursil osaleb ja mina ei näinud toona vajadust midagi teha enne, kui too (ametisse valimise - toim.) otsus oli langetatud. Tänaseks on see langetatud, ja ma soovin Marranile uues ametis edu ja usun, et ta saab seal väga hästi hakkama," rääkis Pevkur ERR-ile.

Oidsalu etteheidet, et Marranil oli juhina vajakajäämisi, kommenteeris Pevkur väitega, et kui juht meeldib kõikidele, siis on juhiga midagi viltu. "Juhina sa ei saa kunagi kõikidele meeldida. Sa pead tegema juhina ebameeldivaid otsuseid tihtipeale. Juhi ülesanne on hoida amet heas toonuses," ütles Pevkur.

Välisluureameti hoone ehituse eelarves püsimist on Pevkuril enda sõnul raske kommenteerida, sest see valmis enne tema ametisse asumist. "Küll ma sooviksin üle rõhutada, et ükskõik, millistest numbritest siin räägitakse, siis välisluureameti maja ehituse, selle sisustuse ja seal töötavate inimeste kohta kehtivad suures ulatuses riigisaladuse nõuded ja sellega me peame kahjuks arvestama ja leppima," märkis Pevkur.

Ta märkis, et välisluureamet ei ole kindlasti väga suure läbipaistvusega amet, kuid nende töö kvaliteeti kaitseministeerium jälgib. "Meil on oma hoovad ja kontrollimeetmed alates tööülesannete kokkuleppimisest ja vajadusel ametialase järelevalveni," ütles Pevkur.

15. augustil selgus, et RMK on alustanud Marraniga läbirääkimisi asutuse juhatuse esimeheks saamise osas. Selleks ajaks oli Marranil jäänud välisluureameti peadirektorina töötada veel kolm aastat.