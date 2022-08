Poola tahab CO2 kvoodi hinna külmutamist kuni 30 euroni tonni eest

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et ta teeb Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ettepaneku külmutada CO2 kvoodi hind.

Morawiecki sõnul on sõda Ukrainas destabiliseerimas olukorda Euroopas ning seetõttu teeb ta Macronile ettepaneku külmutada süsinikuheite hind 25 kuni 30 eurole tonni eest.

Morawiecki märkis, et see oleks "vastuvõetav hinnatase". Ettepaneku teeb ta Macronile järgmisel nädalal, kui ta külastab Prantsusmaad.

Euroopa emissioonide kauplemissüsteemis (Emission Trading System, ETS) saavutas CO2 kvoodi hind eelmisel neljapäeval rekordtaseme, 96,35 eurot tonni eest.

Augusti alguses maksis CO2 tonn ETS-is veel 76 eurot. 2021. aasta alguses maksis heitmekvoot suurusjärgus 30 eurot tonn.

Poola nõudis mullu ETS-i reformimist, ähvardades sellest väljaastumisega, kuna leiab, et kiire hindade mitmekordistumise taga on spekulandid, mitte energiatootjad ja tööstustarbijad, kes on kohustatud sealt kvooti ostma.