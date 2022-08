Läti hinnangul kasvab pinge Valgevene piiril

Läti võimude hinnangul kasvavad taas pinged piiril Valgevenega ning sealt saabuvate migrantide arv on augustis tõusnud samale tasemele, mis see oli tänavu märtsis, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

"Mis puudutab illegaalseid katseid sisenda Valgevenest Lätisse, siis augustis hakkasid pinged taas kasvama," rääkis Läti piirivalve Daugavpilsi piirkonna juht Jurijs Vlasovs Läti raadiole.

Tema sõnul on piirilt tabatud 285 inimest, keskmiselt on 12-15 illegaalset piiriületuskatset päevas. Augusti alguses püüdis isegi mitu 25-inimeselist rühma Lätisse siseneda.

Läti valitsus otsustas augusti alguses, arvestades võimaliku Valgevenest lähtuva hübriidrünnakuga ning ka sealse režiimi toetusega Ukrainat ründavale Venemaale, et pikendab eriolukorda piiril. Vlasovsi sõnul on politseinikud saadeti piirivalvele appi.

"Riigi relvajõududelt on samuti abi küsitud, kuid kahjuks ei saa nad meid abistada, kuna on hõivatud muude ülesannetega," teatas Läti piirivalve pressiesindaja.

Läti piiri valvamine vajab kõikehaaravat lähenemist, et seda tugevdada ning olla valmis vastama hübriidrünnakutele ning samuti üldiseks rändevoogude juhtimiseks, ütles Läti siseministeeriumi asekantsler Kaspars Abolinš. Tema sõnul näitab praegune olukord, et piirivalve peab olema valmis nii Valgevenest kui ka Venemaalt lähtuvateks hübriidrünnakuteks.

Vlasovs nõustus vajadusega piirivalvet tugevdada, sealhulgas ka kinnipeetud migrantide majutamiseks mõeldud Daugavpilsi keskuse mahutavuse suurendamisega. Hetkel asub seal 35 inimest.

"Kui pinged kasvavad, kui illegaalsete immigrantide arv kasvab dramaatilisel, siis ei suuda meie keskus neid kõiki vastu võtta. Praegu saab keskusesse paigutada korraga kuni 84 inimest. Me kasutame isegi politsei arestimaja teist korrust, aga see on ajutine lahendus," rääkis Vlasovs.

Läti on esitanud Euroopa Komisjonile taotluse Daugavpilsi majutuskeskuse ja piirivalve Ludza keskuse laiendamise ning migrantide ajutise vastuvõtukeskuse ehitamise toetamiseks.