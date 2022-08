Esmaspäeval on kuum suveilm juba mõnelt poolt Eestist taandunud

Südasuvine kuumus valmistub taanduma ning algava nädala esimesel päeval on oodata Eestis veel temperatuure 19 kraadist kuni 28 kraadini.

Öösel ootab meid peamiselt selge taevas, kuhu vastu hommikut hakkab pilvi lisanduma. Kohati võib sadada hoovihma ja olla äikest. Paiguti tekib ka udu. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti ka 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 13 kraadist Narvas kuni 18 kraadini saartel ja mandri lääneosas.

Hommikul on taevas vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning on äikesevõimalus. Paiguti on jätkuvalt udu. Lõuna-Eestis puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Lääne- ja Põhja-Eestis valdavalt kirdetuul kiirusega 2 kuni 10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad 18 kuni 19 juurde.

Päev jätkub vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab endiselt hoovihma ja on äikeseoht. Tuul on kirdest- ja põhjast 4 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 19 ja 28 kraadi vahele.

Õhtu möödub samuti vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma, kohati on ka äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 12 meetrit sekundis, puhanguti kuni 18 meetrit ning õhusoe jääb 17 ning 22 kraadi vahele.