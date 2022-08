Venemaa kodanikel on Eestis üle 41 000 kinnistu

Enamikel Venemaa kodanikest kinnisvaraomanikel on Eestis elamisluba, kuid neist ligi 4500 isikul on vaja Eesti külastamiseks viisat, mistõttu võib nende kinnisvara viisakeelu tõtta jääda hooleta.

Eestis on Venemaa kodanikel 41 351 kinnistut, Valgevene kodanikel 919. Enamikel üks korter, kuid kõige enam ühel inimesel 24 kinnistut.

Kui enamik kinnisvaraomanikest elavad Eestis elamisloaga, siis ligikaudu 12 protsenti ehk 4500 inimest võivad viisakeelu tõttu kaotada ligipääsu oma kinnisvarale.

Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar ütles ERR-ile, et kui sanktsioonide tõttu jääb Venemaa kodanikust kinnisvaraomanik Eestis võlgu, võib see lõpuks tähendada kinnistust ilma jäämist.

"Selle põhjustaja on Venemaa võim, kes otsustas Ukrainale kallale tungida ja loomulikult Venemaa inimesed selle tõttu kannatavad. See küsimus on eelkõige Venemaale endale, miks nende inimesed peavad kannatama selle tõttu, mida nende režiim korraldab. Tõepoolest, kui ei ole võimalik inimesel endal leida neid viise kinnisvaraga toimetamiseks, siis äärmuslik tagajärg võib saabuda. Me siin hetkel küll ei näe, et Eesti peaks astuma leevendavaid samme."

Kommusaar nentis, et Venemaa kodanike kinnistute suur hulk on Eestile ka julgeolekurisk.

"Loomulikult on neid kriitilisi kohti, kus kinnistu omamine on vahetult meie julgeolekule oht. Kindlasti on neid kohti, üksikkorterite näol, kus see probleem ei ole nii sügav."

Asekantsleri sõnul peab Eesti rohkem piirama Euroopa Liidu väliste riikide kodanike võimalust siin kinnisvara omada.

"Kas näiteks kriitiliste taristute või piiraladel võiks kolmandate riikide kodanikud omada maad ja kinnistuid? See on kindlasti koht, mis vajab täiendavat muutust."

Selleks on siseministeerium ette valmistamas ka seaduseelnõu, kuid Kommusaar ütles, et see ei ole veel valmis. Seega täpseid detaile siseministeerium veel ei avalda.

"Usun, et seda on võimalik lähemalt tutvustada lähikuudel," sõnas Kommusaar.