Kaimo Kuusk: Venemaal on kolm eesmärki Zaporižžja tuumajaamaga

"Zaporižžja tuumajaama teema on mõneti veidraks ära läinud - palutakse, et ärge tehke midagi ohtlikku seal. Tegemist on teemaga, millest tegelikult väga ei teata. Lihtsustatud pealkirjade tasemel on olukord seal väga hull. Aga ega ka Venemaa seal piirkonnas oma sõdureid niisama surra lasta ei taha," rääkis Kuusk Terevisioonis.

Ta ütles, et Venemaal on Zaporižžja tuumajaamaga kolm suuremat eesmärki.

"Esiteks, varastada elektrit Krimmi jaoks. Teiseks, hirmutada Läänt, et see ei annaks Ukrainale rohkem relvi. Kolmas põhjus on taktikaline - paned oma üksused tuumajaama territooriumile ja lased sealt ukrainlasi teades, et ukrainlased vastu lasta ei tohi," sõnas Kuusk.

Ta ütles, et Moskva ei ole aru saanud, et trend on muutunud ja on aja küsimus, millal Ukraina võidab.

"Ma ei julge tärmineid anda, aga küll see tuleb. Ukraina kaitseväe juhataja broneeris endale Krimmi oktoobri keskpaigaks hotellitoa, et tähistada Krimmi tagasi võtmist. Loodame, et seda broneeringut ei pea pikalt edasi lükkama."

On spekuleeritud, et Kaimo Kuusk võiks olla üks favoriite Mikk Marranist vabanevale välisluure juhi kohale. Kuusk sel teemal spekuleerida ei soovinud.

"Pärast Terevisiooni stardin ma kohe Kiievi suunas," ütles saadik.