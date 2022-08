Prognoos: haigekassa eelarvet ootab paarisaja miljoni eurone miinus

Haigekassa on oma rahalist seisu prognoosides ette näinud kaks stsenaariumi – neist esimese järgi suudetaks jääda riigieelarve strateegias ettenähtud piiridesse ning aastaks 2026 jääks haigekassa 106 miljoni euroga miinusesse. Teise stsenaariumi järgi suureneks miinus aastaks 2026 235 miljoni euroni ning kokku oleks kuivanud ka reservid.

Kahest stsenaariumist saatis haigekassa rahandusministeeriumile teise, mille järgi jääb ravi kättesaadavus tänavusele tasemele, mitte ei vähene, nagu esimese stsenaariumi järgi. See tähendab seda, et kahe aasta pärast on haigekassa eelarve 47 miljoni euroga miinuses. Aastaks 2025 on puudujääk kasvanud 202 ning aastaks 2026 tervelt 235 miljoni euroni.

Esimese stsenaariumi korral oleks miinus väiksem, ulatudes aastal 2026 106 miljoni euroni. Samuti oleks alles arvestatav, pea 400 miljoni euroni ulatuv reserv.

Haigekassa juhatuse liige finantsalal Pille Banhard tõdes, et esimene stsenaarium oleks jäänud küll riigieelarve strateegias ettenähtud piiridesse, kuid vähendaks ravi kättesaadavust.

"Tahtes hoida inimestele pakutavate teenuste kättesaadavust, et ravijärjekorrad ei pikeneks veelgi, on meil vaja suunata rohkem vahendeid süsteemi," ütles Banhard ERR-ile.

Ehkki tulupoolel kasvavad ka ravikindlustusmaksu laekumised, suureneb miinus hoogsalt mitmel põhjusel. Banhard nimetas teenuste kallinemist, palgatõusu tõotavaid kollektiivlepingu läbirääkimisi ja jätkuvat koroona- ning põgenikekriisi. Sõjapõgenike mõju eelarvele on 40 miljonit eurot.

"Meil on täna Eestis juba üle 53 000 sõjapõgeniku, kellest võib-olla pooled on ravikindlustatud, aga tervishoiuteenuseid ja vältimatut abi võivad nad vajada kõik," selgitas ta.

Aastani 2024 on kokku lepitud lisaeraldis riigieelarvest ravi kättesaadavuse hoidmiseks, mis toob eelarvesse tuleval aastal 131 ning ületuleval aastal 123 miljonit eurot. "Ja aastateks 2025 ja 2026 seda lisaraha meile hetkel planeeritud ja ette nähtud ei ole. See mõjutab meie tulemit otseselt," ütles Banhard.

See tähendab, et kui veel tuleval aastal on haigekassa reservis pea 500 miljonit eurot, siis aastaks 2026 on sellest järele jäänud 14 miljonit.

"Sellel hetkel, kui meile teadaolev lisarahastus lõppeb, siis me lähme oma miinust katma eelmiste aastate reservide arvelt. Kindlasti see ei ole jätkusuutlik," ütles Banhard.