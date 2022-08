EL peatab Venemaaga 2007. aastal sõlmitud viisakokkuleppe

Euroopa Liidu (EL) riigid leppisid kolmapäeval kokku, et peatavad 2007. aastal sõlmitud viisakokkuleppe EL-i ja Venemaa vahel. Samuti lubab EL võtta idapoolsetel liikmesriikidel kasutusele riigisiseseid meetmeid, et need riigid saaksid vähendada piire ületavate Vene kodanike hulka.