Eesti Gaas tõstab taas kodutarbijatele järsult hinda

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on kodutarbija hinnakujunduse aluseks gaasi ostuhind gaasibörside hindade alusel.

"Viimasel ajal on gaasi turuhind liikunud järjekindlalt ülespoole, jõudes kohati tasemeni 330 eurot/MWh. Hetkel on õhus õrn positiivne noot – hind on paar päeva langenud, aga pole selge, kas see trend jääb püsivaks," ütles Kaasik.

Septembrist tõusis kodutarbijate paketi hind 2,65 euroni kuupmeetri kohta. Veel möödunud aasta alguses oli see 0,48 eurot ehk viis korda odavam.

Möödunud aasta kevadel oli Euroopa turgudel gaasihind 20 euro kandis megavatt-tunni eest, augusti eelviimasel nädalal püstitas see aga uue hinnarekordi 339 euro juures megavatt-tunni eest. Analüütikute hinnangul võivad hinnad sügisel Gazpromi tegevuse tõttu sügisel veelgi tõusta.

"Gaasiturg püsib ebakindel ja heitlik, prognoose on keeruline teha. Meie hinnangul on turuhinnas rahutust rohkem sees kui selleks Euroopa varustuskindluse vaatest põhjust on," ütles Kaasik.

"Riikide olukord on erinev, kuid talvevaru on suudetud päris tublisti koguda. Peab lootma, et turg ühel hetkel rahuneb, gaasi hind vabaneb emotsioonidest ja jääb pidama mõistlikumale tasemele," sõnas ta.