Eesti Gaas teeb võimaliku rekordhinna kohta otsuse kuu teises pooles

Gaasi hind börsil tegi esmaspäeva hommikul hüppe ülespoole, kuid millise suuna see edaspidi võtab, on Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul keeruline prognoosida. Kas kodutarbijatel tuleb oktoobris maksta gaasi eest rekordilised 4,1 eurot kuupmeetri eest, otsustab gaasiettevõte septembri teises pooles.

Laupäeval pidid taastuma gaasitarned hoolduse tõttu kolmeks päevaks suletud Nord Stream 1 gaasitoru pidi, kuid Vene gaasimonopol Gazprom teatas, et lekke tõttu ei saa seda siiski teha. Esmaspäeva hommikul tõusis gaasi börsihind üle 20 protsendi ja jõudis 258 euroni megavatt-tunni eest.

Nüüdseks on Venemaa teatanud, et gaasitarned Nord Stream 1 kaudu ei taastu enne, kui riigilt sanktsioonid eemaldatakse.

Margus Kaasik ütles ERR-ile, et kuna augustis jõudis oktoobri tehingute gaasi hind ligi 350 euroni megavatt-tunni eest, oli esmaspäevahommikune hind börsil pigem positiivne.

"Kuna turg on väga ebastabiilne, siis on keeruline prognoosida, millise suuna võtab hind järgmistel päevadel ja nädalatel. Jälgime olukorda ja otsustame kodutarbija oktoobri hinna kuu teises pooles - kas jääb paika väljaöeldud 4,1 eurot kuupmeetrist, mis on suuremate gaasimüüjate seas kõige madalam oktoobri hind, või on võimalik hinnatõusu vähendada," lausus ta.

Kaasiku sõnul on nad ka varem väljakuulutatud hinda vähendanud, kui turuhind on osutunud algsetest prognoosidest madalamaks.

Septembri lõpus selgub selle hetke prognooside põhjal ka kodukliendi paindliku paketi novembri hind.

Möödunud nädalal ütles Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu ERR-ile, et novembrist alates on gaasi hind kindlasti märksa soodsam kui neli eurot kuupmeetrist.

Kaasik kinnitas, et Eesti Gaas on samuti novembri hinnalanguse osas lootusrikas, kuid lubadusi anda siiski ei saa.

Seda, et Eesti Gaas satuks Nord Stream 1 sulgemisest tekkiva hinnakasvu tõttu likviidsusraskustesse, kuna peab müüma gaasi seda fikseeritud hinnaga ostvatele klientidele, Kaasik ohuks ei pidanud.

"Eesti Gaas on oma fikseeritud hinnaga müügilepingutes alati jälginud, et ka ost oleks fikseeritud samal moel. Gaasimüüjatel, kes on jätnud positsioonid avatuks, võivad tekkida probleemid," tõdes ta.

Financial Times kirjutas esmaspäeval, et Kreml paneb gaasi läbi Nord Streami uuesti voolama, kui lääneriigid tühistavad Moskva-vastased sanktsioonid. Venemaa loodab, et süvenev energiakriis vähendab Euroopa Liidu toetust Ukrainale.