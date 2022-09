ERR Leedus: Pakruojise mõisas pole Vene turistid teretulnud

Põhja-Leedus asuv Pakruojise mõis on lilledesse mattunud. Lillefestival on üks sealne kaubamärk. Augusti keskpaigast alates ei oota mõis Venemaalt pärit turiste enam siia ei lilli imetlema ega hotelli ja restorani külastama.

"See on mõjutus, mille ma saime Eesti valitsuselt ja nende otsusest mitte anda Vene turistidele viisasid. See oli minu meelest väga õige samm ja me mõtlesime, mida me saaksime teha Leedus. Meie valitsus töötab selle küsimusega, aga meie juba alustasime ja teatasime, et me ei oota enam Vene kodanikke. Me ei taha nende verist raha ja me saatsime sellega sõnumi – ärge tulge meile," rääkis Pakruojise mõisa omanik Giedrius Klimkevicius.

Leedu nagu Eestigi ei anna Vene kodanikele sõja algusest alates välja uusi turismiviisasid, küsimus on varem väljastatud viisadega ja teiste Euroopa riikide viisadega tulevates külalistes. Lillede ja vanade traditsioonide tutvustamise poolest tuntud mõis oli Vene turistide seas varem üsna populaarne, aga alates 2014. aastast üha vähem.

"Sellel ei ole meie äritegevusele suurt mõju, aga see ei ole äriküsimus, vaid sõnum," lausus Klimkevicius.

Enamus Leedu hotelli- ja restoraniettevõtjatest siiski seda praktikat ei järgi ja ootab piirangute kehtestamisel riigi otsuseid.

"Külalislahkuse äri sisu ongi külalislahkus. Me ei ole piirikontroll, kes hakkab kontrollima passi või tulemise põhjuseid. Aga inimlikust vaatepunktist me muidugi mõistame ja toetame sellist meelsuse näitamist," ütles Leedu hotellide ja restoranide assotsiatsiooni direktor Egle Ližaityte.

Kuigi uksel passi ei küsita, on Leedu tänavad silmnähtavalt Ukraina värvidega täidetud, jätmata külalistele mingit kahtlust, kuidas siin süda lööb.