Infortari käive mullu kahekordistus, kasum tegi hüppe

Ettevõtte konsolideeritud müügitulu mullu pea kahekordistus 412,6 miljoni euroni. Aasta varem oli see 208,6 miljonit eurot.

Infortari ärikasum kerkis aastaga 21,1 miljonilt eurolt 41,1 miljonile eurole.

Investeerimisfirma teenis mullu 18,9 miljonit eurot kasumit, aasta varem jäi see 15,8 miljoni euroga kahjumisse.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt märkis majandusaasta aruandes, et kolmandat aastat kestev koroonakriis on nõudnud küll ettevõtetelt erakordset kohanemisvõimet, kuid majanduslikult on need aastad olnud märkimisväärselt edukad.

Samas annab tunda Ukraina sõja mõju Eesti majandusele. "Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide tulemusena katkevad paljud tavapärased

kaupade ja teenuste tarneahelad ning paljudel juhtudel on ettevõtetel väga keeruline leida senistele sisendkaupadele sobivaid alternatiive, et jätkata tegevust plaanitud mahus ning senise hinnatasemega," kirjutas Hanschmidt.

Kontserni müügitulu kasvas 2021. aastal enamikes tegevusvaldkondades.

Suurim kasv ettevõtte käibes tulenes maagaasi müügist, aastaga kasvas see 118,3 miljonilt eurolt 373,3 miljonile eurole, samuti rohkem kui kahekordistus veeldatud maagaasi (LNG) müük, mis kerkis 11,2 miljoni euroni. Aastaga langes taksoteenuste müük ja tulu teenustest laevareisijatele.

Müügitulust ligi 39 protsenti teeniti Eesti turult ning 37 protsenti Soome turult. Võrdluseks teenis ettevõte 2020. aastal oma käibest Eesti turult 65 protsenti ja Soome turult ligi 26 protsenti.

Kui 2020. aastal oli ettevõtte kasum aktsia kohta -52 eurot, siis mullu kerkis see 59 euroni.

Kontserni jaotamata kasum bilansipäeva seisuga oli 402,1 miljonit eurot. Dividendi ettevõte mullu ei maksnud.

Infortari kontserni kuulub kokku 97 ettevõtet, mille peamised tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika ja kinnisvara. Infortarile kuulub 40 protsenti Tallink Grupist.