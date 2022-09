Kallas ei välista, et Rohuküla raudtee ehitus jätkub

Peaminister Kaja Kallas andis Hiiu Lehele antud intervjuus mõista, et kuigi Rohuküla raudtee võeti EL-i taasterahastust välja, siis võidakse see valmis ehitada muude vahenditega.

Kallase sõnul tuleb kahte asja eraldi vaadata - üks on Turba-Risti või Haapsalu raudtee projekt, mis on liikunud kokkulepitud graafikus.

"Teine on rahastamise küsimus. Euroopa taasterahastuga oli see probleem, et selles on tingimused, et need asjad peavad olema aastaks 2026 valmis. Kuna meil läks Covidi olukorras paremini kui prognoositud, siis meie taasterahastu kogumaht vähenes. Alguses oli üle miljardi ja nüüd on 800 miljonit eurot. See tähendab, et me peame nüüd valima, mis sinna sisse mahub ja mis ei mahu ja mis on sellised projektid, mis seavad tegelikult löögi alla kõik taasterahastusse esitatud projektid," sõnas Kallas.

Küsimusele, millised konkreetsed plaanid on valitsusel Rohuküla raudteega edasi, vastas Kallas: "Selle plaani järgi, mis on olnud, selle järgi minnakse ja vahendid leitakse siis muudest allikatest, kui seda majandus- ja taristuminister peab oluliseks. Siis need vahendid ka leitakse, aga minu teada praegu projekteerimisega minnakse edasi."

Peaminister lisas, et tal on palju kohtumisi sel teemal ja ta mõistab muresid, mis on hiidlastel just sellega seoses, et Hiiumaa on saar.

"Saarel on eluliselt olulised ühendused – me räägime nii transpordiühendustest, energiast ja ka internetist. Järjest enam on kuulda, et inimesed tahavad ka päriselt Hiiumaale kolida ja siis nad teevad kaugtööd. Aga tänapäeval on kaugtöö jaoks vaja toimivat internetti ja loomulikult, et ka ühendused mandriga oleksid head. Ja elektrienergia teeb kõigile muret ühteviisi, sest kõik asjad tarbivad seda," sõnas Kallas.

Valitsus otsustas 30. juunil võtta Tallinna haigla, Rohuküla raudtee ja kopterite soetamise taastekavast välja. Samas on sotsiaaldemokraadid ja Isamaa hiljem öelnud, et nad läheks just raudtee-ehitusega edasi. Rohuküla raudtee ehitus oli üks Keskerakonna prioriteete.