Reformierakond lubab valimisprogrammis Rohuküla raudtee välja ehitada

Valitsus otsustas möödunud aasta 30. juunil võtta Rohuküla raudtee Euroopa Liidu taastekavast välja. Otsus sündis pärast seda, kui Keskerakond oli peaminister Kaja Kallase poolt valitsusest välja visatud. Rohuküla raudtee ehitus on pikalt olnud üks Keskerakonna prioriteete.

"Elektrifitseerime raudteid, uuendame trasse ja ostame uued rongid saavutamaks olulisematel liinidel (Tallinn-Tartu-Koidula, Tartu-Valga, Tapa-Narva, Tallinn-Rohuküla, Tartu-Riia) suuremat kiirust ning tihedamat graafikut. Peame oluliseks, et reisijate etteveo abil muutub Rail Baltic kättesaadavaks kogu Eestile," seisab Reformierakonna valimisprogrammis.

Reformierakonna valimisprogrammi üks koostajaid Mart Võrklaev ütles, et Reformierakond peab rööbastranspordi kui ühistranspordi arendamist väga oluliseks. "See on kiire, turvaline, mugav, keskkonnasõbralik ja kindlasti omab ka regionaalpoliitilist mõõdet. Näiteks Rohuküla raudteel oleks Lääne- ja Hiiumaa suhtes oluline regionaalpoliitiline mõju ning seetõttu oleme me selle rajamist varasemalt toetanud ja toetame jätkuvalt," ütles Võrklaev.

Taastefondist Rohuküla raudtee välja võtmine oli Võrklaeva sõnul tingitud taastefondi mahu vähenemisest ja muude sealt rahastatavate investeeringute hinnatõusust.

Rohuküla raudtee rajamist eest vedanud Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et Reformierakond võttis projekti puhul raha ära juba otsustatud investeeringust.

"Tänaseks oleks rong muidu juba Läänemaa piiril Ristil. Töö jätkub kiirelt kui Keskerakond on pärast märtsi jälle valitsuses. Praktika on tõe kriteerium. Programmist tähtsam on tegelikud tööd ja tegemised. Ka neljarajalised maanteed on Reformierakonna programmis, aga vaadake tegelikku elu just ja praegu," kommenteeris Karilaid.

"Nad lubavad palju, aga teevad vähe. Neil oli juunis võimutäius ja tõmbasid rahastuse hoopis maha. Silmakirjalikud," lisas Karilaid.

Võrklaev rõhutas aga Reformierakonna seisukohta, et pärast Venemaa agressiooni Ukrainas on Venemaa laiusega raudtee selgelt julgeolekuoht, kuna sellest oleks suur abi sõjaväelogistikas.

"Seetõttu on Euroopa Komisjon tulnud välja algatusega Vene laiusega raudtee Baltikumis Euroopa laiuse vastu välja vahetada. Reformierakonna seisukoht on, et ei meetritki uut Vene laiusega raudteed Eestis, peame vajalikuks Rail Balticu trassile sarnaselt kogu Eesti raudteevõrgustiku viimist Euroopa rööpmelaiusele. Ka Rohuküla raudtee edasi ehitamisel tuleb seda arvesse võtta," ütles Võrklaev.

Karilaid soovitas selle peale Võrklaevale lõpetada "sõjahüsteeria".

"Pole probleemi ka rööpmelaiust muuta, aga vaja on rahastamisotsust. Vaja on kopp maasse lüüa ja ehitusega kiirelt edasi minna. Viigu teema järgmine nädal valitsusse ja andku vajalik laenuraha Eesti raudteele. Esimene kiire etapp Ristini ja edasi saab minna teise rööpmelaiusega. Siis usun ja näen et pole silmakirjalik loosung enne valimisi. Ja näidaku kuhu see taasteraha läks," rääkis Karilaid.

Karilaid märkis aga, et pärast valimisi Reformierakond Keskerakonda partnerina ei välista ja Keskerakond Reformierakonda samuti mitte. "Nii et suur lootus on," ütles Karilaid veel.

Lisaks Rohuküla raudteele võttis valitsus 30. juunil taastekavast välja ka uue Tallinna haigla ja mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomise.

Reformierakonna praegused valitsuspartnerid Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa on hiljem öelnud, et nemad läheks Rohuküla raudtee-ehitusega edasi.