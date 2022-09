Politico: terav kiibipuudus vähendab Putini sõjamasina efektiivsust

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kiipide puuduse tõttu kasutab Venemaa Ukraina sõjas üha vähem kõrgtehnoloogilist relvastust. Venemaa proovib nüüd Moskva-vastastest sanktsioonidest mööda hiilida ja hankida juurde lääneriikides toodetud kiipe.

Venemaa armee on Ukrainas kulutanud palju rohkem täppisrakette, kui Moskva sõja alguses eeldas. Venemaa armee kasutab nüüd üha rohkem nõukogudeaegset laskemoona.

Politico teatel on Kiiev teadlik, et sõja tulemus sõltub paljuski sellest, kas Venemaa suudab hankida juurde kõrgtehnoloogilisi kiipe. Ukraina proovib seetõttu tagada, et Moskva ei saaks sellist tehnoloogiat hankida.

Ukraina hoiatas, et Moskva koostas ostunimekirja, mida Kreml vajab oma sõjamasina käigushoidmiseks. Politico on ühte Venemaa ostunimekirja näinud. Nimekirja autentsust kinnitasid kaks sõjaliste tarneahelate eksperti.

Venemaa proovib kõige rohkem hankida USA firmade toodetud kiipe. Samuti proovib Moskva hankida Jaapanis ja Saksamaal toodetud kiipe.

Mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) eksperdi James Byrne'i sõnul on Venemaa aastaid ostnud kokku lääneriikides toodetud kiipe, kuid nüüd võivad need varud otsa saada.

"Venemaa sõjaliste hangete programm on hästi rahastatud. Aga nüüd on venelased Ukrainas nii palju tehnikat raisanud, et nad peavad kiipe juurde hankima. Moskva-vastased sanktsioonid muudavad nende hankimise keerulisemaks. Seetõttu näeme nüüd selliseid dokumente," ütles Byrne.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal hoiatas, et sõda on jõudnud pöördepunkti. "Ukraina hinnangul on Venemaal alles vaid neli tosinat hüperhelikiirusega raketti," ütles Šmõhal.

Eksperdid siiski hoiatavad, et Venemaa võib kiipide hankimisel Moskva-vastastest sanktsioonidest mööda hiilida.

"Kui kiibid lahkuvad tehastest, siis on väga raske kindlaks teha, kuhu need lõpuks jõuavad," ütles Belgia relvaekspordi ekspert Diederik Cops.

"Sellised riigid nagu Põhja-Korea ja Iraan on pikka aega sanktsioonidest mööda hiilinud. Venelased kindlasti valmistusid, et sanktsioonidega toime tulla. Moskva võib tugineda ka ajaloolistele teadmistele, mis pärinevad külma sõja aegadest," lisas Cops.

USA kaubandusminister Gina Raimondo väitis juba mais, et Venemaa kasutab sõjatehnikas kiipe, mis pärinevad kodumasinatest. Mõned USA eksperdid jäävad siiski ettevaatlikumaks.

"Hiina ja Venemaa piir on umbes 4300 kilomeetrit pikk. Meil pole võimalik jälgida, kas Venemaa saab Hiinast kiipe," ütles USA endine tippametnik Matthew Turpin.