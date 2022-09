Söögikohad tõstavad hindu ja otsivad kokkuhoiukohti, et ellu jääda

Üle 20 aasta Tartus tegutsenud Püssirohukelder on üks ettevõtetest, mis sai kuu alguses kätte oma rekordilise, ligi 7200 euro suuruse elektriarve. Kui veel koroonapandeemia eelsel 2019. aastal moodustas elekter ettevõtte kogu netokäibest 1,6 protsenti, siis selle aasta augustis oli see juba pea kuus protsenti. Kütteperioodil lisandub ka kulu gaasile.

"7000(-eurone) arve oli suvekuud. Kui nüüd nii edasi läheb, ega kerge ei saa olema. Pigem ei taha ära sõnuda, aga võib olla ka veel palju hullemaid stsenaariumeid. Ma ei tahaks öelda, et me sulgeme, ei taha sulgeda, aga ma ei näe hetkel võimalust, et selliste arvetega nii suured kohad väga kaua vastu peavad," rääkis Püssirohukeldri programmijuht Vaiko Peebo.

Lisaks energiahindadele on aga söögikohtade kulusid kasvatanud ka tooraine hinnad ja nii on hotellide ja restoranide liidu teada söögikohad oma hindu keskmiselt 15 kuni 30 protsenti tõstnud. Kuna tooraine hinnad tõusevad pidevalt, ei jõuta enam ettevõteid hinnatõusust alati ette teavitada. Tellimuse tegeliku hinna on alles arvetelt avastanud näiteks koogipood Mandel.

"Tarnijatelt tuleb selliseid kirju, et kahjuks me praegu ei oska öelda, et kui palju tooraine (hind) tõuseb, et uus hind on näha arvel. Kõik need kulud mõjutavad seda, et lõppkokkuvõttes on selline nulliring, et mingi hetk kaob motivatsioon ära, et seda äri pidada," lausus koogipoe Mandel perenaine Anary Roosve.

Raskest ajast hoolimata loodavad nii Mandel kui ka Püssirohukelder oma tegevusega siiski jätkata. Hotellide ja restoranide liidu teada on paljud söögikohad ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks juba praegu loobunud lõunate pakkumisest ja avanud restoranid alles õhtul.

Lisaks on restorane, mis on vähendanud oma menüüs valikut või kaaluvad vähendada lahtioleku päevade arvu. Kui Püssirohukelder on kulude kokkuhoidmiseks juba kõik võimaliku teinud, siis Mandel plaanib kütteperioodil gaasikatla asemel kasutusse võtta ahju. Tööaja muutmine oleks aga ettevõttele keerulisem

"Ma ei saa saiu mõnel muul ajal küpsetada. Kuna nende järgi nõudlus on hommikuti, siis ma ei saa küpsetada neid selle järgi, millal elekter on soodsam. Sellise nalja me ikka vahepeal viskasime, et küpsiseid võiks tulla küll öösiti küpsetama, et vaatame, kas see nali saab ka reaalsuseks," ütles Roosve.

Hotellide ja restoranide liidu esimees Ain Käpp rääkis, et olukorra päästmiseks riigi toetustest ei piisaks. Energiahindade tõusule tuleks leida üldine riiklik või Euroopa Liidu lahendus. Kui energiahindade muudatust lähikuudel ei tule, siis muutuksid Käpa sõnul ettevõtted oma tegevuses kahjumlikuks.