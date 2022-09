Eesti toetab sekkumist Euroopa elektriturgu

"Saavutasime täna kokkuleppe, milliste seisukohtadega majandus- ja taristuminister läheb homme Euroopa Liidu energeetikaministrite erakorralisele kohtumisele. Toetame arutelu kiireks sekkumiseks elektriturgu ning gaasi- ja elektrihinna lahtiühendamist," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas selgitas, et Euroopa Komisjon tuleb energeetikaministrite arutelu tulemustele toetudes järgmisel nädalal välja oma suunistega riikidele praeguses, kõrgete energiahindade olukorras tegutsemiseks.

Eesti toetab elektriturgu sekkumist, kuid samas on oluline, et sekkumised ja muudatused säilitaksid ka rohepöördeks vajaliku investeerimiskindluse, et investoritel säiliks kindlustunne taastuvenergiasse investeerimisel, rääkis Kallas. Samuti on Eesti jaoks oluline, et algatused sisaldaks ka ettepanekuid energiatarbimise juhtimiseks ning säiliks motivatsioon energiat säästa, lisas ta.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut rääkis, et Eesti seisukohad, mille valitsus neljapäeval heaks kiidab, sisaldavat kuut punkti.

Esimeseks Eesti toetab ja peab õigustatuks ajutist sekkumist elektrituru korraldusse, elektri börsihindade kujundamisse ning toetab elektri- ja gaasihinna lahtiühendamist.

Teiseks soovib Eesti elektribörsil läbipaistvuse suurendamine, et avalikkus mõistaks börsi toimimise ja hinnakujunduse mehhanisme. Sikkut märkis, et hinnakujunduse läbipaistvus mõjutab avalikkuse suhtumist Euroopa energiakorraldusse. Lisaks leiab Eesti, et elektribörsi hinnalagi, mis tõuseb koos keskmise hinna kasvuga, peaks ka langema juhul, kui hinnad langevad. Samuti tuleb börsil vältida spekuleerimist ja tuleb tagada nõudluse tark juhtimine, lisas ta.

Kolmandaks rääkis Sikkut, et energiaettevõtetele tuleb tagada likviidsusinstrumendid, mis hoiaks ära nende raskustesse sattumise ja pankroti.

Neljandaks soovib Eesti tegelda elektritarbimise vähendamisega – nii tiputarbimiste ajal tarbimise ööpäevaringse juhtimise kui ka tavapärase tarbimise piiramisega. Toetame soovitus elektritarbimise vähendamiseks, aga peame oluliseks, et siin võetakse arvesse riikide erinevaid klimaatilisi tingimusi, märkis minister.

Viiendaks pooldab Eesti Vene energiakandjatele võim madala hinnalae kehtestamist ja üldse Venemaalt pärit energiaimpordi lõpetamist

Kuuendaks soovib Eesti emissioonikaubanduse süsteemi (ETS) reformimist hindade kasvu piiramiseks ning toetab nii hinnalae kehtestamist kui ka heiteühikute arvestamisega seotud muudatusi

Samas peab Eesti oluliseks Euroopa Liidu üleseid lahendusi, rõhutas Sikkut.