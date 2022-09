Tartumaa Ühistranspordikeskus: tasuta ühistransport käib riigile üle jõu

Kütuse hinnatõus ja reisijate arvu kasv on muutnud tasuta ühistranspordi märgatavalt kallimaks. Tartumaa Ühistranspordikeskus leiab, et riik ei suuda tasuta ühistransporti üleval pidada, majandus- ja taristuminister Riina Sikkut kinnitab samas, et praegune valitsus bussisõitu tasuliseks ei muuda.

Hommikul enne kella kaheksat Elvast Tartu poole suunduv bussiliin on üks paljudest, millega sõites tuleb arvestada ruumipuudusega. Halvemal juhul ei pruugi sõitjad enam viimastes peatustes enne Tartut bussi peale saadagi.

Kui varem kasvas Tartumaal ühistranspordi kasutajate arv peamiselt valglinnastumise tõttu, siis nii kütuse hinna kui ka elukalliduse tõus on reisijate arvu kasvule viimastel kuudel hoogu juurde andnud. Samuti on lisandunud Ukraina sõjapõgenikke. Nii on septembri esimestel nädalatel olnud Tartumaal sõitjaid kaks korda rohkem kui oli enne tasuta ühistranspordi kehtestamist. Aastaga on transpordiameti andmetel maakonnaliinide kasutajate arv kasvanud 26 protsenti.

Transpordiameti andmetel on sõitjate arv kasvanud kogu Eestis olenemata sellest, kas piirkonnas on transport tasuta või tuleb soetada ka pilet nagu Pärnu- või Harjumaal. Nii sooviks osa transpordikeskustest suurendada piirkonnas ka liinimahtu. Samuti on vaja leida raha kütusekulu katteks. Transpordiameti andmetel on see suurenenud gaasi puhul keskmiselt 150 ja diisli puhul 60 protsenti.

"Lisaraha ühistranspordisüsteemi on kindlasti vaja. Nüüd on küsimus, kust seda saada. Kas seda on võimalik riigieelarvest saada juurde, on teisi tulude saamise kohti või on võimalik ka kulusid vähendada ehk liinimahtu kärpida. Aga need valikud ei ole transpordiameti käes, see on poliitiliste tasandite otsus," rääkis transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Mihkel Mäeker.

"Me näeme, et tasuta ühistransport on muutunud üle jõu käivaks riigile. See on tegelikult otsustamise koht, kas teha jätkuvalt järeleandmisi kvaliteedis või ühel hetkel tunnistada, et see tasuta transport sellisel kujul käib riigile üle jõu," ütles Tartumaa Ühistranspordikeskuse juht Maikl Aunapuu.

Täiendavate kütusekulude katteks on majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul eelarves raha planeeritud. Kuidas liinimahu suurendamise küsimus lahendatakse, selgub lähinädalatel pärast neljanda kvartali liinikilomeetrite vajaduste kaardistamist.

Vajadusel saavad ühistranspordikeskused teha ka ettepaneku piletihinna kehtestamiseks nagu see on näiteks Harjumaal. Sikkuti sõnul kogu Eestis ühistransporti praegu tasuliseks muuta ei plaanita.

"Koalitsiooniläbirääkimiste käigus seda teemat arutati ja just seetõttu, arvestades, et kütuse kõrgema hinna tõttu on inimesed juba autodest ühistransporti kolinud, leiti, et ei ole mõistlik praegu tasuta ühistranspordi kaotamise otsust teha. Aga kahtlemata, kui dotatsiooni vajadus jätkab kasvamist samas tempos, eks tulevikus tekib see sama küsimus, kas on jõukohane tasuta ühistransporti üleval pidada. Aga see on siis järgmise valitsuse otsus," kommenteeris Sikkut.