ECB tõstis intressimäärasid ja euro kurss tugevnes

Euro kurss tõusis sel nädalal 0,7 protsenti ja ühe euro eest saab nüüd 1,01 USA dollarit. Neljapäeval tugevnes samuti Suurbritannia naela kurss, kuna London kuulutas välja 170 miljardi euro suuruse energiapaketi. Suurbritannia naela kurss tõusis neljapäeval 0,8 protsenti ja ühe naela eest saab 1,16 dollarit, vahendas Financial Times.

Euro kurss on langenud sel aastal enam kui 11 protsenti, naela kurss 14 protsenti. Euroopat räsib energiakriis ja investorid eelistavad vara hoida dollarites. Eurostati kiirhinnangu kohaselt oli euroala inflatsioon augustis 9,1 protsenti.

ECB tahab euroalal inflatsiooni langetada. Keskpank andis märku, et on majanduskasvu arvelt valmis jätkama agressiivset rahapoliitikat.

Deutsche Banki analüütikud eeldavad, et ECB tõstab järgmisel koosolekul intressimäärasid veel 0,75 protsendipunkti võrra. "Lagarde andis märku, et intressimäärad on kaugel tasemest, mis langetaks piisavalt inflatsiooni," teatasid Deutsche Banki analüütikud.

Euro tugevnemine mõjutas ka aktsiaturgusid. Üleeuroopaline indeks Stoxx Europe 600 tõusis reede hommikul 0,5 protsenti, Saksamaa Dax indeks tõusis 0,6 protsenti. Hongkongi Hang Seng tõusis reedel 2,6 protsenti ja Hiina CSI 1,5 protsenti.

Neljapäeval suri Suurbritannia kuninganna, kuid Londoni börs jätkas reedel aktsiatega kauplemist. Londoni FTSE tõusis reedel 0,3 protsenti.