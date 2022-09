Tartu linna eelarve ja laenukoormus kasvavad

Sel aastal on Tartu linna põhieelarve maht 212 miljonit eurot. Koos mitme lisaeelarvega kasvas see ligikaudu 245 miljoni euroni. Tartu abilinnapea Priit Humal rääkis, et järgmisel aastal on eelarve summaarselt veelgi suurem.

"Juba see algne eelarve on kuskil 14-15 protsenti suurem kui oli selle aasta algne põhieelarve. Et summaarselt on selline kasv kindlasti vajalik. Küsimus on nüüd selles, et kui suures osas me saame seda katta põhitegevuse tulude arvelt ja kui suur osa tuleb katta laenu arvelt. Eelkõige pean ma silmas investeeringuid."

Võrdluses käesoleva aastaga on uue aasta vaates ebatavalisem ka eelarve sisu - arvestada tuleb ettenägematute lisakuludega. Põhjuseks kallinevad energiahinnad, millest suur osa jõuab kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Näiteks on Tartu linn küll gaasiküttest hoonetes loobumas, aga linnaliini bussid sõidavad ka järgmisel aastal gaasi peal.

"Busside kilomeetrihind on meil praegu fikseeritud seosega gaasituru hinnale. Iga kord, kui gaasihind tõuseb, siis kaks kvartalit hiljem kajastub see meie busside kilomeetri hinnas. Ja see tuli kokku juba selle aasta eelarves meile kolm miljonit eurot lisakulu. Aga järgmisel aastal tuleb see tõus sellest veelgi suurem," rääkis Humal.

Kulude kasvust hoolimata on abilinnapea sõnul linnal endiselt suund, et planeeritud investeeringud tuleb ära teha. Nii ootab arendamist ja korrashoidu tänavavõrk, näiteks Sõpruse sild, aga palju raha neelab ka koolivõrgu korda tegemine.

"See on päris suur väljakutse just nimelt sellises inflatsioonilises keskkonnas, sest ehitused lähevad kallimaks ja neid on selle võrra raskem ka ellu viia. Kui me raha pärast peame veel täiendavaid viivitusi tekitama, siis see lükkub väga palju rohkem edasi kui me tahaksime."

Seega tuleb ikkagi võtta ka laenu. Kui sel aastal on põhieelarves laenukoormusena ettenähtud 12 miljonit eurot, siis tõenäoliselt järgmisel aastal linna laenukoormus suureneb.

"Küsimus on mahus ehk millises mahus me peame seda tuleval aastal tegema. Tõenäoliselt laenukoormuse tõus järgmisel aastal on suurem kui on olnud varasematel aastatel," tunnistas Humal.

Tartu järgmise aasta eelarve tuleb esitada linnavolikogule septembri lõpuks. Volikogu kavas on see 13. oktoobri istungil.