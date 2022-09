Galerii: riigikogu avas sügishooaja

Riigikogu ees esinedes ütles president Alar Karis, et kõrged energiahinnad vajavad küll kiiret lahendamist, kuid kõrgeid küttearveid ei saa jääda igavesti kinni maksma ning vaja on uusi energiavõimsusi.

"Eestis on viimase paarikümne aastaga loodud hulganisti visioone ja strateegiaid keskkonnasäästlikest energialahendustest. Nii ületab meie vetesse planeeritav meretuuleparkide võimsus mitu korda Eesti enda vajaduse, aga häda on selles, et seni see ongi jäänud lennukaks plaaniks," kõneles president.

Varsti jõuab riigikogu liikmete laudadele järgmise aasta riigieelarve, mida paneb praegu kokku valitsus. President ütles, et viimasel ajal ei mõtle poliitikud eelarve tasakaalule ning populaarseks on saanud kulutuste suurendamine. Tema sõnul pole mõistlik katta pikaajalisi kulutusi ajutise laenurahaga ning tekkimas on illusioon, et kulutusi saab suurendada makse tõstmata.

"See on enda ja valijate petmine. Eelarve ei ole mutiauk ega perpetuum mobile. Püüdkem jääda kulutusi suurendades vastutustundlikuks, et saaksime tulevastele põlvedele pärandada ka midagi muud peale võlgade, mida nad loodetavasti tagasi maksta suudavad," rääkis Karis.

Praegusel riigikogu koosseisul on tööaega veel pool aastat, sest märtsis on valimised. Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et riigikogu peaks senisest rohkem olema dialoogis rahvaga.

"Võtkem sel aastal suuremaks eesmärgiks jõuda iga inimeseni ka kõige vahetumalt teda puudutavates küsimustes. Olles väike riik, annab see meile suuri eeliseid," ütles Ratas.

Enne riigikogu avaistungi algust kogunesid inimesed opositsioonilise Keskerakonna kutsel protestima kõrgete elektrihindade vastu. Plakatitel nõuti, et valitsus hakkaks tööle ja samuti ka seda, et hinnad väheneksid, pensionid ja päästjate palgad tõuseksid.

"Täna ma sain just teada, et Eesti energiakandjate hinnatõus on viimase nelja kuuga, just siis, kui need eelmise valitsuse toetused enam ei kehtinud, tõusnud kaks korda kiiremini kui Leedus ja Lätis. Järelikult seal on suudetud midagi teha. Ma ei tea, miks me ei suuda. Nii et julgustame ja motiveerime valitsust," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab.

Keskerakonna meeleavaldusel peeti kõnesid, kuulati laulu ja osaleda sai loteriil, mille võiduks olid küttepuud.