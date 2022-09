Goldman Sachs: Euroopa gaasihinnad langevad sel talvel järsult

USA suurpank Goldman Sachs teatas teisipäeval, et gaasi hind langeb sel talvel enam kui poole võrra, kuna Euroopa riigid on edukalt täitnud oma gaasihoidlad.

Euroopa maagaasi hind langeb järgmise aasta esimese kvartali lõpuks alla 100 euro megavatt-tunni kohta, prognoosis Goldman Sachs.

Euroopa riigid täidavad üha kiiremas tempos oma gaasihoidlaid, kuna Venemaa vähendab energiatarneid. Hiljuti peatas Venemaa gaasimonopol Gazprom gaasitarned Nord Stream 1 kaudu.

Panga analüütikud eeldavad, et Euroopa gaasihoidlad on oktoobri lõpuks täis umbes 90 protsendi ulatuses. Euroopa riigid proovivad luua puhvrit, et olla valmis, kui Venemaa peatab täielikult gaasitarned.

Euroopa riigid vähendavad ka gaasi kasutamist. Goldman Sachs eeldab, et järgmise aasta märtsi lõpuks on gaasihoidlad täidetud umbes 20 protsendi ulatuses, vahendas The Guardian.