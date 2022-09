Kalamaja ühe peatänava remont toob liikluspiiranguid kogu sügise

Tallinna linnavalitsuses pikka aega küpsenud plaan Vana-Kalamaja tänav uueks ehitada ning ühendada Kalamaja Vanalinnaga maa peal ka jalakäijatele on nüüd tegelikkuseks saamas ja ehitustööd käivad. Kohalike jaoks, keda Tallinna kinnitusel on töödest informeeritud, on see niigi pingelise Kalamaja liiklus veel segasemaks muutnud.

Praeguseks käivad tööd kolmel lõigul korraga ning iga lõik tõi kaasa liikluspiiranguid. Augusti viimastel päevadel algasid tööd Suur-Patarei–Köie tänava vahelisel lõigul, kus on läbivale liiklusele suletud Vana-Kalamaja tänav lõigus Suur-Patarei–Köie.

Tööd Suur-Patarei–Köie tänava vahelisel lõigul. Autor/allikas: Tallinna LV

5. septembrist algasid tööd Vanalinna poolses otsas ning kuni oktoobri lõpuni on suletud Toompuiestee ja Nunne tänava ristmik, mis tähendab, et sellest piirkonnast pääseb autoga vanalinna ainult Suurtüki tänava kaudu. Autode läbipääs väheneb ka Toompuiesteel Balti jaama esisel alal.

Tööd Nunne ja Toompuistee ristmikul. Autor/allikas: Tallinna LV

Alates selle nädala esmaspäevast on suletud liiklusele Soo tänava ja Vana-Kalamaja tänava ristmik. Ristmik on suletud viis nädalat ning uuesti avatakse see liikluseks 17. oktoobril, ütles Svet.

Sveti sõnul on Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine on üks suurimaid objekte Tallinnas, mida Tallinn tänavu ette võtab ning tahes-tahtmata tuleb liikluspiirangutega arvestada.

"Tänav saab seeläbi täiesti uue ilme ning muutub märksa mugavamaks jalakäijatele ja jalgratturitele ning saab palju uut haljastust ja linnamööblit. Eriti oluline on ka Balti jaama piirkond, kuhu tuleb uus plats ning praegusest tunnelist toome jalakäijaid maa peale. Arusaadavalt sedavõrd mahukate ehitustööde läbiviimine mõjutab liiklust piirkonnas ning toob kaasa liiklusmuudatused. Loodan kohalike elanike ja piirkonna külastajatele mõistvale suhtumisele," lausus ta.

Millistel lõikudel järgmiseks tööd algavad ning milliseid piiranguid need tööd kaasa toovad, pole Sveti sõnul praegu võimalik öelda.

"Paraku ei ole võimalik jagada liiklusskeeme ja sulgemiste plaane terve tänava rekonstrueerimise ulatuses mitu kuud ette. Tööde täpsemat kulgemist võivad mõjutada nii muutlikud ilmastikutingimused kui ka ootamatused, mis võivad olla tingitud näiteks trasside olukorrast," ütles abilinnapea.

Sveti sõnul on kohalikke töödest ja piirangutest informeeritud ja seda tehakse ka edaspidi.

"Anname endast parima, et kohalikud elanikud oleksid ehituse kulgemisest tingitud liikluse muudatustega kursis. Vana-Kalamaja puhul tähendas see avalikku kommunikatsiooni pressiteadete, kajastustega linna sotsiaalmeedia kanalites. Lisaks sellele edastati piirkonna korteriühistutele vastavalt e-kirjad ning kohalikke teavitati ka otsepostitusega ehk paberkandjal edastatud kirjadega. Ühtlasi toimus 23. augustil kohalikele elanikele ehitustööde avalik tutvustus," ütles Svet.

Kogu Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise plaanib Tallinn lõpetada järgmisel suvel.

Eraldi on Tallinnal kavas ümber ehitada maakonnaliinide busside peatusala, kuid ideekonkursi võidutöös esitatud lahendus ei olnud praktikas töötav ning Tallinn eraldas ooteplatsi ümberehituse eraldi menetluseks.

Sveti sõnul on küsimus selles, kuidas teha maakonnaliinide peatuskohad inimestele võimalikult mugavaks ja tagada, et busside vahel ning sõiduteel peaks võimalikult vähe käima ning ühendus promenaadi ja jaamahoonega oleks sujuv.

Tänava rekonstrueerimine läheb Tallinnale maksma 8,6 miljonit eurot.

Vana-Kalamaja tänavaruumi uuendatakse 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö "Kasvulava" põhjal, mille on loonud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke. Töid teostab Tallinna Teede AS.