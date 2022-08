Vana-Kalamaja tänaval algab lähima kuu jooksul aasta aega kestev remont

Tallinnas juba mõnda aega järge ootav Kalamaja ühe põhitänava ümberehitamine algab mõne nädala jooksul. Augusti alguses kuulutati ehitushanke võitjaks Tallinna Teede Aktsiaselts, kellega Tallinn sõlmib lähipäevil ehituslepingu.

Tänava rekonstrueerimine läheb Tallinnale maksma 8,6 miljonit eurot, mis on pea kaks miljonit rohkem, kui linnaeelarves oli Vana-Kalamaja tänava jaoks eraldatud.

Sveti sõnul kulub ehitustöödeks umbes aasta. "See ei tähenda, et terve aasta hakkab seal üks suur kaevik olema. Alustatakse Balti jaama poolt ja liigutakse töödega mere poole, jupp jupi haaval. Linnamööbel, haljastus, kujunduslikud elemendid, need tulevad viimasena, järgmisel suvel. Püüame teha nii, et kui vähegi tekib võimalus muuta tänav läbikäidavaks inimestele, siis seda teeme," lausus ta.

Kohalikele korraldatakse peale ehituslepingu sõlmimist infopäev, et tööde ajakavast ja liikluspiirangutest ülevaade anda.

Busside peatusplats ehitatakse ümber eraldi

Algul pidi koos Vana-Kalamaja remondiga ümber ehitatama ka Balti jaamahoone kõrval asuv maakonnaliinide busside ooteplats. ERR kirjutas juba mullu juulis, et see plaan sai tagasilöögi, kui selgus, et ideekonkursi võidutöös pakutud lahendus pole busside jaoks praktikas töötav.

Sveti sõnul on probleem seni lahenduseta ning kuivõrd tänava ehitusega sooviti pihta hakata, siis bussiooteala jaoks tuleb eraldi projekt ning hange.

"Eraldasime selle omaette menetlusse ja hakkame erinevate ametitega, kaasates Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse, mis peamiselt peatusala kasutab, otsima lahendust," ütles abilinnapea.

Sveti sõnul on küsimus selles, kuidas teha maakonnaliinide peatuskohad inimestele võimalikult mugavaks ja tagada, et busside vahel ning sõiduteel peaks võimalikult vähe käima ning ühendus promenaadi ja jaamahoonega oleks sujuv.

"See nõuab väga täpseid arutelusid, kus ühelt poolt on arhitektid ja linnaplaneerijad laua taga, teisalt inimesed, kes saavad aru, kuidas näeb välja bussijuhi argipäev, kus tal on mugav ja turvaline tagurdades parkida. See tundub pealiskaudselt vaadates tehniline küsimus – bussijaam on bussijaam –, aga kui tahame teha kvaliteetselt ja kaasaegselt, siis on vaja arutelu," lausus ta.

Sügise jooksul tahetakse asjades kokku leppida. Optimistlik plaan on, et busside ala saab hakata ümber ehitama koos Vana-Kalamaja tänavaga, hiliseim algustähtaeg on siis, kui tänava rekonstrueerimine lõppeb.

Vana-Kalamaja tänava pikendus, mis hakkab ühendama Kalamaja vanalinnaga, ja Jaama plats. Autor/allikas: Kavakava

Plaan on ära kaotada peatuste juures asuv busside parkimiskoht ja viia bussiparkla mujale. Seda ideed, et maakonnaliinid viia üldse Balti jaamast minema, arutatakse samuti, kuid Sveti sõnul on praegune asukoht hea, sest seal asub Tallinna peamine raudteejaam, turg, seal on ühendus vanalinna, sadama ja Kalamajaga.

"Enne kui mõelda, kas peaks töötavat asja ümber korraldama, saaks me äkki seal leida parema lahenduse," ütles Svet.

Tänav muutub jalakäijakeskseks

Ehitatav lõik algab Nunne tänava Toompuiestee poolsest otsast ja lõppeb Suur-Patarei tänavaga, kulgedes valdavalt Vana-Kalamaja tänaval. Projektala hõlmab ka uut Balti jaama platsi ning Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikooli ette jäävat platsi. Ümberehitatud tänav ühendab maa pealt Kalamaja ja vanalinna, praegu kasutavad jalakäijad maa-alust tunnelit.

Ümberehitatud tänaval on jalakäijatele ja jalgratturitele antud autodega võrreldes rohkem ruumi ning suur osa saab olema tänavamööblil ja väljakutel.

"Ma ütleks nii, see tänav on tehtud hästi jalakäijakeskseks. Ma arvan, et selle tänava suurim muudatus on tänava otsas, kuhu rajatakse jalakäijatele ülekäik üle Toompuiestee, kus nad praegu peavad minema maa alla. See on märgiline moment minu arvates," lausus Svet.

"Ei saa öelda, et auto sealt täiesti välja tõrjutakse, ja ei peagi – selles ei ole iseenesest midagi halba, et inimesed autot kasutavad. Seal hakkab lihtsalt ennast oluliselt turvalisemalt tundma jalakäija, aga ka jalgrattur ja muud kergliiklejad," lisas abilinnapea.

Vana-Kalamaja tänavaruumi hakatakse uuendama 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö "Kasvulava" alusel, mille on loonud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke.