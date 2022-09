Eesti tuumajaama võiks ehitada GE Hitachi, Nuscale või Rolls-Royce

"Alustasime tehnoloogia valimist juba 2019. aastal, kaardistades sel hetkel kõik usutavalt uusi tuumatehnoloogiaid arendavad ettevõtted, keda oli tol hetkel maailmas mitukümmend. Neist mõned on osutunud edukamaks ning edukatest omakorda tuleb meil valida Eesti oludesse ja elektrisüsteemi sobivaim, arvestades seejuures ka toodetava elektri lõpphinnaga tarbijale," ütles Fermi energia juht Kalev Kallemets pressiteate vahendusel.

"Kõik kolm pakkumises osalevat väikereaktori tootjat on algatanud suurriikides regulaatoriga ametlikke ehitusloa menetlusi ning on usutav, et rajatavaid esimesi omataolisi reaktorid toodavad elektrit kümnendi lõpus. Eestisse rajamiseks on põhjendatud valida end juba tõestanud parim uue põlvkonna reaktoritehnoloogia," lisas Kallemets.

Pakkumusi koos rajamismaksumuse hindamiseks vajaliku põhjaliku tehnilise dokumentatsiooniga ootab Fermi Energia detsembriks ja tehnoloogiavaliku otsustab tuleva aasta veebruaris. Tehnoloogiavalikus on kriteeriumiteks tehnoloogiline küpsus, referentsjaama rajamine, majanduslik konkurentsivõime ja Eesti ettevõtete osalus tarneahelas. Parima pakkujaga sõlmitakse projekti arendus- ja eeltööde leping.

Fermi Energia plaanib Eestisse uue põlvkonna väikerektori rajamist, et tagada oma klientidele ilmast sõltumatu elektritootmine pikaaegselt fikseeritud hinnaga alates 55 eurot megavatt-tund. Juuli keskel rääkis Kalev Kallemets, et Fermi Energia plaanide kohaselt võiks tuumajaam hakata elektrit tootma 2032. aastal.

Standardiseeritud, tehases toodetavate komponentidega väikereaktori rajamise kulud on Fermi Energia teatel oluliselt väiksemad kui seni ehitatud suurte tuumajaamade puhul, samuti aitab lühike ehitusaeg vähendada tööde venimise riski ja nendega seonduvaid kulusid.

"Võrreldes Balti turul era- ja tööstustarbijatele pakutavate pikaaegsete fikseeritud hindadega lepingutega on väikereaktoriga toodetav elekter kordades soodsam ning seda soovime pakkuda ka tarbijatele, kellega oleme sõlminud fikseeritud hinnaga elektritarne koostöölepingud," märkis Kallemets.

"Nii Nuscale kui GE Hitachi on Ameerika Ühendriikide valitsuse rahalise toega ettevõtted, Rolls-Royce väikse moodulreaktori väljatöötamisse on investeerinud 210 miljonit naela Suurbritannia valitsus. Kõik kolm ettevõtet on viimase paari aasta jooksul saavutanud projekteerimisküpsuse, mis annab projektide teostatavusele olulist kindlust. Uue põlvkonna väikereaktorite turule tulek annab ka Fermi Energiale võimaluse liikuda tehnoloogiavalikuga plaanitult kiires tempos edasi," rääkis Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsov.

GE Hitachi väikereaktor BWRX-300 on seni olnud Fermi Energia referentstehnoloogiaks ligi kümnes uuringus ning selle reaktori rajamise ehitusplatsi ehitustööd juba käivad Kanadas Toronto lähistel, Nuscale ja Rolls-Royce plaanivad oma esmaehitusi alustada lähiaastail.