Eluaegne vang Romeo Kalda võib vabaneda vanglast

Seda kinnitas ERR-ile Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich.

Ta lisas, et määrus ei ole jõustunud, mis tähendab, et see on edasi kaevatav.

Kalda kuritegu ja karistus

Kalda sai politseiniku tapmise eest 1996. aastal surmanuhtluse, kuid Tallinna ringkonnakohus asendas selle 1997. aasta veebruaris jõustunud kriminaalkoodeksi muudatuse järel eluaegse vanglakaristusega.

Süüdistuse järgi haavas Kalda 1996. aasta 27. aprilli öösel tulevahetuses surmavalt teda korterivarguse järel jälitanud Lasnamäe politseikomissari Mart Laant.

Viimati oli Kalda kohtu all nn Murru vangla süüasjas, kus ta mõisteti süüdi mõrvale ässitamises ja piinamises ning talle mõistetud kaheksa-aastane vanglakaristus loeti kaetuks tema eluaegse vangistusega.