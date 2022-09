Kolmapäeval elektri börsihind kahekordistub teisipäevaga võrreldes

Kolmapäeval on päeva keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 345 eurot megavatt-tunni kohta, mis on kaks korda enam kui teisipäeval.

Elektri hind on ühtlaselt kõrge kogu kolmapäeva, hind ei lange kordagi teisipäeva keskmise hinna tasemele. Odavaim on elekter hilisõhtul üheksast kümneni, kui hind on 270 eurot megavatt-tunni eest.

Kalleim on elekterhommikul kella kaheksast kümneni, kui hind on 526–527 eurot.

Eesti Energia märkis oma nädala energiaturu ülevaates, et eelmise nädala odavamad börsihinnad Eestis ja Soomes olid tingitud nii suuremast tuuletoodangust ja Eesti-Läti ühenduse hooldusest.

Eleringist öeldi ERR-ile, et Eesti-Läti vahelise ühenduse rekonstrueerimistööd käivad juba aasta aega ning kahte ühendust uuendatakse kuni 2025. aastani. Ka teisipäeval, mil Eestis oli elektri börsihind madalam kui viimastel nädalatel, oli ülekandevõimsus kahe riigi vahel 919 megavatti, mis on tavapärane või isegi veidike rohkem, ütles Eleringi pressiesindaja Ain Köster. Võrdluseks: tänavune suurim ülekandevõimsus Eesti ja Läti vahel on olnud 969 megavatti.

Samas oli eelmisel nädalal siiski esmaspäevast kuni reedeni ülekandevõimsus kahe riigi vahel veidi üle 600 megavati. Siis oli lisaks Eesti ja Läti ühenduste hooldusele remondis üks liin Läti ja Venemaa vahel, märkis Köster.

Ülekandevõimsuste prognoos näitab, et käesoleval nädalal on Eesti ja Läti vahel saadaval tavapärane võimsus, sama näitab aasta lõpuni ulatuv prognoos. Ülekandevõimsusi arvutatakse samas igaks päevaks uuesti.